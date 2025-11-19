Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ, έχει ενημερώσει τους συνεργάτες του ότι σκοπεύει να αποχωρήσει από την κυβέρνηση τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τέσσερις πηγές που μίλησαν στο Reuters. Η αποχώρησή του θα σήμαινε την απώλεια ενός βασικού υποστηρικτή της Ουκρανίας εντός της κυβέρνησης Τραμπ.

Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου είναι ένας προσωρινός διορισμός, και θεωρητικά τέτοιοι απεσταλμένοι πρέπει να επικυρωθούν από τη Γερουσία για να παραμείνουν στη θέση τους πέραν των 360 ημερών. Ο Κέλογκ έχει υποδείξει ότι ο Ιανουάριος θα ήταν ένα φυσικό σημείο αποχώρησης, λαμβάνοντας υπόψη την υπάρχουσα νομοθεσία, είπαν οι πηγές, που ζήτησαν ανωνυμία για να συζητήσουν ιδιωτικές συνομιλίες.

Η αποχώρησή του δεν θα γίνει δεκτή με ενθουσιασμό στο Κίεβο. Ο απόστρατος αντιστράτηγος θεωρούνταν από Ευρωπαίους διπλωμάτες, συμπεριλαμβανομένων των Ουκρανών, ως ένα πρόσωπο με κατανόηση σε μια κυβέρνηση που κατά καιρούς έχει υιοθετήσει θέσεις πιο κοντά στη ρωσική άποψη για την προέλευση του πολέμου στην Ουκρανία.

Συγκρούσεις με τον Γουίτκοφ

Ο Κέλογκ έχει καταδικάσει πιο έντονα τις ρωσικές επιθέσεις σε ουκρανικές πολιτικές υποδομές σε σύγκριση με άλλους αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ. Κατά καιρούς συγκρούστηκε με τον ειδικό απεσταλμένο για ειρηνευτικές αποστολές, Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος έχει επαναλάβει ορισμένα από τα επιχειρήματα του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και έχει υποστηρίξει μια άνιση ανταλλαγή εδαφών στο πλαίσιο μιας μακροπρόθεσμης ειρηνευτικής συμφωνίας.

Μεταξύ των επιτυχιών του Κέλογκ ήταν η διευκόλυνση της απελευθέρωσης δεκάδων ομήρων που κρατούνταν από τον Λευκορώσο ηγέτη Αλεξάντερ Λουκασένκο, με αντάλλαγμα περιορισμένη χαλάρωση κυρώσεων.

Ο Λευκός Οίκος και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο.

Ένα άτομο με γνώση του τρόπου σκέψης του Κέλογκ είπε ότι εκείνος κατέληξε στο συμπέρασμα πως υπάρχουν πάρα πολλοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι που ασχολούνται με την Ουκρανία και ότι υπάρχει έλλειψη αναγνώρισης εντός της κυβέρνησης ότι η Ρωσία και όχι η Ουκρανία επιβραδύνει τις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Ένα άλλο άτομο, με γνώση της απόφασής του, είπε ότι ο Κέλογκ ποτέ δεν είχε σκοπό να παραμείνει στην κυβέρνηση για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η προσέγγιση Τραμπ στην Ουκρανία έχει μεταβληθεί

Παρόλο που ο Τραμπ έχει επικεντρωθεί έντονα στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, η προσέγγισή του για το πώς θα επιτευχθεί αυτό έχει αλλάξει δραματικά.

Τον Μάρτιο, διέκοψε προσωρινά ορισμένη ανταλλαγή πληροφοριών με την Ουκρανία, πριν την επαναλάβει γρήγορα. Τους τελευταίους μήνες, μάλιστα, έχει αυξήσει ορισμένες μορφές ανταλλαγής πληροφοριών με το Κίεβο.

Και ενώ ο Τραμπ δημιούργησε ένα νέο πρόγραμμα μέσω του οποίου Ευρωπαίοι σύμμαχοι αγοράζουν αμερικανικά όπλα εκ μέρους του Κιέβου, έχει σε μεγάλο βαθμό διακόψει τα προγράμματα στρατιωτικής βοήθειας των ΗΠΑ που είχαν δημιουργηθεί από τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Ο Τραμπ ανέλαβε τα καθήκοντα πιέζοντας για άμεση κατάπαυση του πυρός, αλλά εγκατέλειψε αυτό το αίτημα μετά από συνάντηση με τον Πούτιν στην Αλάσκα τον Αύγουστο. Τον Οκτώβριο, επανήλθε στην ιδέα εκεχειρίας κατά μήκος της γραμμής του μετώπου μετά από συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον.

Ο Κέλογκ απουσίαζε χαρακτηριστικά από εκείνη την συνάντηση του Οκτωβρίου. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο αναπληρωτής του, Τζον Κόουλ, αποχώρησε από το γραφείο του για να αναλάβει ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Λευκορωσία.

Δεν ήταν άμεσα σαφές ποιος - αν υπάρξει κανείς - θα αντικαταστήσει τον Κέλογκ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν ακόμη διορίσει πρέσβη στην Ουκρανία με επικύρωση της Γερουσίας. Η Τζούλι Φίσερ διορίστηκε τον Μάιο ως επιτετραμμένη στην αποστολή των ΗΠΑ στο Κίεβο.

