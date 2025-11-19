Ένα ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο εντοπίστηκε να πλέει στα όρια των βρετανικών υδάτων, σημαίνοντας συναγερμό στο Λονδίνο, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου. Μάλιστα, σχετική ανάρτηση έγινε και στον επίσημο λογαριασμό του υπουργείου Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου στέλνοντας μήνυμα προς τη Ρωσία: «Σας βλέπουμε... Είμαστε έτοιμοι».

Σύμφωνα με το Sky News, ο John Healey ανέφερε ότι είναι η δεύτερη φορά που το εν λόγω ρωσικό πλοίο, ονόματι «Yantar», είχε αναπτυχθεί σε βρετανικά ύδατα.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε το πρωί της Τετάρτης (19/11) στην Ντάουνινγκ Στριτ, ο Βρετανός υπουργός Άμυνας δήλωσε: «Ένα ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο, το Yantar, βρίσκεται στα όρια των βρετανικών υδάτων βόρεια της Σκωτίας, έχοντας εισέλθει στα ευρύτερα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου τις τελευταίες εβδομάδες».

«Πρόκειται για ένα σκάφος σχεδιασμένο για τη συλλογή πληροφοριών και τη χαρτογράφηση των υποθαλάσσιων καλωδίων μας» συμπλήρωσε ο John Healey.

«Έστρεψαν λέιζερ στους πιλότους μας»

«Αναπτύξαμε μια φρεγάτα του Βασιλικού Ναυτικού και αεροσκάφη της RAF για να παρακολουθούν και να εντοπίζουν κάθε κίνηση αυτού του σκάφους, κατά τη διάρκεια των οποίων το Yantar έστρεψε λέιζερ στους πιλότους μας», σημείωσε και πρόσθεσε πως:

«Αυτή η ρωσική ενέργεια είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και αυτή είναι η δεύτερη φορά φέτος που αυτό το πλοίο, το Yantar, έχει αναπτυχθεί σε βρετανικά ύδατα».

Ο John Healey πρόσθεσε: «Το μήνυμά μου προς τη Ρωσία και τον Πούτιν είναι το εξής: Σας βλέπουμε, ξέρουμε τι κάνετε και αν το Yantar βρεθεί πιο νότια αυτή την εβδομάδα, είμαστε έτοιμοι».

