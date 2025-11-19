Μπόντι: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα δώσει στη δημοσιότητα τα αρχεία Έπσταϊν εντός 30 ημερών

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης θα δημοσιοποιήσει μέσα σε 30 ημέρες τα αρχεία από την έρευνά του για τον Τζέφρι Έπσταϊν, ανακοίνωσε την Τετάρτη η υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι, μετά τη σχεδόν ομόφωνη ψήφο του Κογκρέσου που υποχρεώνει την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να τα δώσει στη δημοσιότητα.

Το υλικό αναμένεται να ρίξει περισσότερο φως στις δραστηριότητες του Έπσταϊν, ο οποίος συναναστρεφόταν τον Τραμπ και άλλες προσωπικότητες πριν από την καταδίκη του το 2008 για αποπλάνηση ανηλίκου με σκοπό την πορνεία. Το σκάνδαλο αποτελεί εδώ και μήνες αγκάθι για τον Τραμπ, εν μέρει επειδή ο ίδιος έχει ενισχύσει θεωρίες συνωμοσίας για την υπόθεση στο ακροατήριό του.

Η κυβέρνησή του έχει κατηγορηθεί ότι συγκάλυψε τις διασυνδέσεις του Έπσταϊν με ισχυρούς ανθρώπους και ότι συσκότισε κρίσιμες λεπτομέρειες γύρω από τον θάνατό του, ο οποίος είχε χαρακτηριστεί αυτοκτονία, σε ομοσπονδιακή φυλακή του Μανχάταν το 2019, όταν αντιμετώπιζε κατηγορίες για διακίνηση ανηλίκων για σεξουαλική εκμετάλλευση.

Σε συνέντευξη Τύπου, η Μπόντι επιβεβαίωσε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα δημοσιοποιήσει το υλικό που αφορά τον Έπσταϊν εντός 30 ημερών, όπως απαιτεί ο νόμος που εγκρίθηκε την Τρίτη από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία, οι οποίες ελέγχονται από τους Ρεπουμπλικανούς.

«Θα συνεχίσουμε να τηρούμε τον νόμο και να ενθαρρύνουμε τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια», δήλωσε.

Ωστόσο, η δημοσιοποίηση ενδέχεται να μην είναι πλήρης, καθώς η υπηρεσία μπορεί να χρειαστεί να αποκρύψει υλικό που θα μπορούσε να επηρεάσει τις έρευνες που διέταξε ο Τραμπ σε βάρος Δημοκρατικών που συνδέονταν με τον Έπσταϊν.

Η Μπόντι πρόσθεσε ότι το υπουργείο θα προστατεύσει και τις ταυτότητες τυχόν θυμάτων διακίνησης για σεξουαλική εκμετάλλευση, τα ονόματα των οποίων εμφανίζονται στα έγγραφα.

