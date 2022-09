Το Λονδίνο ετοιμάζεται να «υποδεχθεί» την σορό της Βασίλισσας - Ενα εκατομμύριο άνθρωποι στους δρόμους για την κηδεία

Δώδεκα ημέρες μετά το θάνατό της, την Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί στο Αβαείο του Γουεστμίνστερ η μεγαλοπρεπής κρατική κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ, παρουσία ξένων ηγετών.

Από το Εδιμβούργο όπου εκτίθεται από την Δευτέρα σε λαϊκό προσκύνημα, η σορός της βασίλισσας θα μεταφερθεί σήμερα νωρίς το βράδυ αεροπορικώς στο Λονδίνο. Το φέρετρο θα τοποθετηθεί απόψε στην αίθουσα Bow Row του Μπάκιγχαμ για να έχει την ευκαιρία το προσωπικό του παλατιού να πει το τελευταίο του αντίο στην βασίλισσα και από αύριο, Τετάρτη απόγευμα, θα εκτίθεται για λαϊκό προσκύνημα στην κεντρική αίθουσα του Βρετανικού Κοινοβουλίου.

Περίπου 200.000 άνθρωποι αναμένεται να σταθούν στην ουρά για να αποτίσουν φόρο τιμής στην μακροβιότερη μονάρχη της Βρετανίας με σαφείς οδηγίες από την αστυνομία σχετικά με το τι επιτρέπεται να έχουν μαζί τους στην ουρά. Οι αξιωματούχοι προειδοποίησαν ότι το Ουέστμινστερ Χολ, όπου θα εκτίθεται η σορός της βασίλισσας, έχει χωρητικότητα περίπου 350.000 ατόμων γι΄αυτό και είναι πολύ πιθανό να «κοπεί» η ουρά, πριν προλάβουν να μπουν όλοι.

Πολλοί έχουν αρχίσει ήδη να κατασκηνώνουν κατά μήκος της διαδρομής που έχει οριστεί για την ουρά και οι διοργανωτές λένε ότι η αναμονή για να δει κάποιος το βασιλικό φέρετρο μπορεί να φτάσει και τις 35 ώρες.

