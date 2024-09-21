Survivor: Ανατροπή στο Συμβούλιο - Δεν έγινε δοκιμασία αποχώρησης

Γεμάτο ανατροπές ήταν το πρώτο συμβούλιο του νέου κύκλου του Survivor. Οι Τίγρεις ηττήθηκαν στον αγώνα και έπρεπε να υποδείξουν υποψήφιους μονομάχους. Ωστόσο, το αποτέλεσμα της κάλπης ήταν μάλλον απρόβλεπτο. Ο παίκτης που ψηφίστηκε ήταν ο Τάσος, ενώ δεύτερη μονομάχος βγήκε με τη δική του ψήφο η Γεωργία.
Το παράδοξο αποτέλεσμα εξηγείται από το γεγονός ότι ο ίδιος ο παίκτης ζήτησε από τους συμπαίκτες του να τον ψηφίσουν για να αποχωρήσει καθώς όπως είπε το μυαλό του είναι στην Ελλάδα.
