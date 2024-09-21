Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Survivor: Ανατροπή στο Συμβούλιο - Δεν έγινε δοκιμασία αποχώρησης

Το πρώτο συμβούλιο του νέου κύκλου του Survivor ήταν γεμάτο ανατροπές - Ο παίκτης που ψηφίστηκε ήταν ο Τάσος ενώ δεύτερη μονομάχος βγήκε με τη δική του ψήφο η Γεωργία

Survivor

Γεμάτο ανατροπές ήταν το πρώτο συμβούλιο του νέου κύκλου του Survivor. Οι Τίγρεις ηττήθηκαν στον αγώνα και έπρεπε να υποδείξουν υποψήφιους μονομάχους. Ωστόσο, το αποτέλεσμα της κάλπης ήταν μάλλον απρόβλεπτο. Ο παίκτης που ψηφίστηκε ήταν ο Τάσος, ενώ δεύτερη μονομάχος βγήκε με τη δική του ψήφο η Γεωργία. 

Το παράδοξο αποτέλεσμα εξηγείται από το γεγονός ότι ο ίδιος ο παίκτης ζήτησε από τους συμπαίκτες του να τον ψηφίσουν για να αποχωρήσει καθώς όπως είπε το μυαλό του είναι στην Ελλάδα.  

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Survivor SkaitvGR ΣΚΑΪ τηλεόραση ΣΚΑΪ TV
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
71 0 Bookmark