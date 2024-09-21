Ο πρεσβευτής του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη, ο Ντάνι Ντάνον, τόνισε χθες στο Συμβούλιο Ασφαλείας πως δεν μπορεί να αποκλείσει νέες επιχειρήσεις εναντίον του λιβανικού κινήματος Χεζμπολά.

«Δεν θα επιτρέψουμε η Χεζμπολά να συνεχίσει τις προκλήσεις της. Οι ενέργειές της παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και το Ισραήλ θα αμυνθεί», είπε ο κ. Ντάνον.

Ανέφερε πως από την 8η Οκτωβρίου, όταν η Χεζμπολά άνοιξε μέτωπο στα σύνορα Λιβάνου-Ισραήλ για να υποστηρίξει τον σύμμαχό της, το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, στη Λωρίδα της Γάζας, οι μαχητές της έχουν εκτοξεύσει πάνω από 8.000 ρουκέτες εναντίον της χώρας του. Δεκάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και χιλιάδες έχουν εκτοπιστεί στο βόρειο Ισραήλ, ανέφερε.

Ακόμη, ο κ. Ντάνον επέκρινε τον υπουργό Εξωτερικών του Λιβάνου Αμπντάλα Μπου Χαμπίμπ επειδή δεν ανέφερε στην ομιλία του ούτε μια φορά το όνομα του ηγέτη της Χεζμπολά, του Χασάν Νασράλα. «Αντί να κατηγορείτε εμάς, ειρηνικοί μας γείτονες», πέταξε σαρκαστικά, «θα έπρεπε να αναλάβετε δράση τώρα για να περιορίσετε τη Χεζμπολά». Κατήγγειλε ακόμη πως «επιτρέψατε» μια «τρομοκρατική οργάνωση να δημιουργήσει κράτος εν κράτει».

«Ξέρουμε πως το αληθινό πρόβλημα δεν είναι ο Λίβανος, το αληθινό πρόβλημα είναι η Χεζμπολά», συνέχισε και είπε πως προσφέρεται να «καθίσουμε (...) και να βρούμε συμβιβαστική λύση κάποιου είδους».

«Αν συνεχίσετε να αγνοείτε την επιθετικότητα της Χεζμπολά, εσείς θα είσαστε υπεύθυνοι για τα δεινά του λιβανικού λαού», είπε ακόμη, διαβεβαιώνοντας ότι η κυβέρνησή του δεν θέλει «ευρύτερο πόλεμο» αλλά να «προστατεύσει» τους πολίτες της.

Ερωτηθείς εξάλλου από τον Τύπο για τις επιθέσεις στον Λίβανο με τη χρήση βομβητών και ασυρμάτων που είχαν παγιδευτεί με εκρηκτικά, ο κ. Ντάνον είπε πως δεν θέλει να σχολιάσει. «Αλλά μπορώ να σας πω πως θα κάνουμε όλα όσα μπορούμε να κάνουμε για να στοχοποιήσουμε τους τρομοκράτες αυτούς», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, ο ΥΠΕΞ του Λιβάνου Χαμπίμπ αξίωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας να «αναγκάσει το Ισραήλ να σταματήσει» τις επιθέσεις στη χώρα του, προειδοποιώντας πως σε διαφορετική περίπτωση θα ακολουθήσει «μεγάλη έκρηξη» στην περιοχή, από την οποία «πρέπει να καταλάβετε πως δεν θα γλιτώσει ούτε η Δύση, ούτε η Ανατολή — θα μας γυρίσει πίσω στον Μεσαίωνα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

