Φθινοπωρινό θα είναι για ακόμα μία ημέρα το σκηνικό του καιρού σήμερα, Σάββατο με πιθανώς κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία, τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας, τις Σποράδες και την Εύβοια, σύμφωνα με την ΕΜΥ.

Συγκεκριμένα, για σήμερα Σάββατο προβλέπεται άστατος με βροχές και καταιγίδες μέχρι το απόγευμα στη δυτική, την κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Εύβοια και τις Σποράδες.Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά (πλην της Θράκης) και την Κρήτη. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 5 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 24 με 26 και στην υπόλοιπη χώρα τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Μακεδονία άστατος με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως μέχρι το απόγευμα. Τα φαινόμενα πιθανώς να είναι ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία τις πρωινές ώρες Στη Θράκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 26 βαθμούς και στη δυτική Μακεδονία έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με τοπικές βροχές στο Ιόνιο και το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά όπου θα εκδηλωθούν και καταιγίδες

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ

Θερμοκρασία: Από 17 έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στην Εύβοια βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες πιθανώς στα βόρεια να είναι κατά τόπους ισχυρές. Βελτίωση αναμένεται το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μικρής διάρκειας κυρίως το μεσημέρι - απόγευμα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι. Στην Κρήτη νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως στα βόρεια, όπου θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αστατος με βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το απόγευμα.Τα φαινόμενα στα ανατολικά και κυρίως στις Σποράδες μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες πιθανώς να είναι ισχυρά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και βόρεια. Από το βράδυ γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως νωρίς το πρωί και τις απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 22-09-2024

Στο Ιόνιο, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Κρήτη παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές μέχρι το μεσημέρι.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά βελτιωμένος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου υπάρχει πιθανότητα κυρίως στα ορεινά για τοπικές βροχές ή όμβρους.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 2 με 4, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι άνεμοι 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 23-09-2024

Αρχικά σχεδόν αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με λίγες νεφώσεις στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Από τις μεσημβρινές ώρες και από τα δυτικά οι νεφώσεις θα αυξηθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά (πλην της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης) και κυρίως ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα συνεχιστούν στο Ιόνιο, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 με εξασθένηση από το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου.

