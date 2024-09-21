Δύσκολη εβδομάδα

Του Αντώνη Αντζολέτου

Δεν ήταν μια εύκολη εβδομάδα για τους τρεις «μεγάλους» του πολιτικού συστήματος.

Οι «κλυδωνισμοί» μετά τις ευρωεκλογές είναι αρκετοί και μπορεί Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ να μην έχουν τις «φουρτούνες» του ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο είναι αρκετά τα εμπόδια που πρέπει να ξεπεράσουν.

Έντεκα βουλευτές της γαλάζιας παράταξης «χτύπησαν καμπανάκι» στον υπουργό Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη και κατ΄ επέκταση στην κυβέρνηση.

Τα κόκκινα δάνεια είναι ένα καυτό θέμα και μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών τα στελέχη έρχονται ουσιαστικά και λένε στον πρωθυπουργό τι έφταιξε για το κακό αποτέλεσμα.

Για το αν είναι η αρχή για έναν κύκλο κριτικής προς τις επιλογές της κυβέρνησης θα φανεί το επόμενο διάστημα, καθώς έχουν προαναγγείλει και νέες πρωτοβουλίες. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι αν στους 11 προστεθούν και άλλοι βουλευτές.

Το Μαξίμου έδειξε να αντιδρά ψύχραιμα σε αυτή την κίνηση και είναι φυσιολογικό να ακολουθήσουν ζυμώσεις και συζητήσεις το επόμενο διάστημα.

Για τον ΣΥΡΙΖΑ που περνά τη χειρότερη περίοδο της ιστορίας του τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους. Χωρισμένοι σε τρία στρατόπεδα, τον Στέφανο Κασσελάκη, τον Παύλο Πολάκη και τους «87» βαδίζουν σε «τεντωμένο σχοινί».

Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πιθανολογείται πως θα ανακοινώσει την υποψηφιότητα του στις αρχές της εβδομάδας, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως όλο και πιο κοντά στο να κάνει το επόμενο βήμα είναι ο Σωκράτης Φάμελλος.

Αν το αποφασίσει οι «87» αναμένεται κατά πλειοψηφία να εγκρίνουν την κάθοδό τους στις κάλπες.

Το κλίμα στην Κουμουνδούρου παραμένει τοξικό και σήμερα που συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή θα έχει ενδιαφέρον αν θα επιχειρηθεί μια προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι.

Ειδικά για τις προϋποθέσεις που πρέπει να έχει ένα υποψήφιος πρόεδρος.

Η νέα πλειοψηφία δεν έθεσε εκ νέου το θέμα του πόθεν έσχες και των οφειλών στο δημόσιο στην Πολιτική Γραμματεία. Ενδιαφέρον θα έχει η ψηφοφορία που θα πραγματοποιηθεί για την ημερομηνία των εκλογών με τον Στέφανο Κασσελάκη και τον Παύλο Πολάκη να ενώνονται στον κοινό στόχο της επίσπευσης των διαδικασιών.

O Χανιώτης βουλευτής αναμένεται να επιμείνει στην πρότασή του για ορισμό εκλογών στις 3 και 10 Νοεμβρίου. Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης υποψηφιοτήτων βάζει την 29η Σεπτεμβρίου, καθώς και σύγκληση έκτακτου συνεδρίου για το Σάββατο 5 Οκτωβρίου, με τα μέλη που είχαν πρόσφατα εκλεγεί.

Η νέα πλειοψηφία θα παραμείνει στο χρονοδιάγραμμα για συνέδριο από 1-3 Νοεμβρίου και πρώτο γύρο εκλογών στις 24 του ίδιου μήνα.

Για το ΠΑΣΟΚ οι τόνοι ανεβαίνουν με τους έξι υποψηφίους να κάνουν πρόβα για το ντιμπέιτ της Τρίτης.

Πολλά θα κριθούν από τις απαντήσεις που θα δώσουν και την ετοιμότητα που θα δείξουν. Οι μετρήσεις που θα πραγματοποιηθούν μετά την τηλεμαχία θα είναι οι πλέον κρίσιμες. Δημοσκοπικά το κόμμα εμφανίζονται ανεβασμένο, δείχνει να παγιώνει τη δεύτερη θέση και αυτό δίνει αυτή τη στιγμή «πόντους» στον Νίκο Ανδρουλάκη. Μια δύσκολη εβδομάδα έφυγε μια πιο κρίσιμη έρχεται.

