Ζελένσκι: Είμαι πρόθυμος να εγκαταλείψω την προεδρία για την ειρήνη ή την ένταξη στο ΝΑΤΟ

Δήλωση βόμβα ή διπλωματική «ντρίμπλα» από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι; Στη σκιά του χαρακτηρισμού του Ντόναλντ Τραμπ ότι είναι «δικτάτορας» ο πρόεδρος της Ουκρανίας ρωτήθηκε την Κυριακή ποιες διαβεβαιώσεις χρειάζεται από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, και εάν είναι πρόθυμος να παραιτηθεί από την προεδρία της Ουκρανίας με αντάλλαγμα την ειρήνη.



«Ναι, είμαι πρόθυμος, αν είναι για την ειρήνη της Ουκρανίας, ή για την ένταξη στο ΝΑΤΟ» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι δεν προσβλήθηκε που ο Τραμπ τον αποκάλεσε «δικτάτορα», προσθέτοντας ότι μόνο ένας δικτάτορας προσβάλλεται αν τον πεις στον «δικτάτορα».

«Δεν υπάρχει ευκαιρία για συναισθήματα, έχω πραγματιστική προσέγγιση στις σχέσεις μας με τις ΗΠΑ» είπε.



Δήλωσε ότι είναι επικεντρωμένος στην ασφάλεια της Ουκρανίας τώρα, όχι σε 20 χρόνια, διαβεβαιώνοντας ότι δεν είναι «όνειρό» του να παραμείνει πρόεδρος για δεκαετίες, αλλά δεν θα επιτρέψει και στον Βλάντιμιρ Πούτιν να ελέγξει τη χώρα.

Όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου, ο Ζελένσκι επέμεινε ότι το θέμα της ένταξης στο ΝΑΤΟ θα είναι «στο τραπέζι», αλλά δεν ξέρει πώς «θα τελειώσουν» αυτές οι συζητήσεις.



Ο Ζελένσκι ρωτήθηκε τώρα από δημοσιογράφο για τις προσδοκίες των Ευρωπαίων ηγετών στην αυριανή (Δευτέρα) συνάντηση στην Ουκρανία.



Υπάρχουν κάποιες «ισχυρές αποφάσεις» που πρέπει να ληφθούν, ξεκαθάρισε ο Ζελένσκι, και θα υπάρξει μια ξεχωριστή συνάντηση με τους ηγέτες του κοινοβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πακέτα υποστήριξης και κυρώσεων κατά της Ρωσίας.



Είπε ότι οι ηγέτες θα μιλήσουν για τη στρατηγική τους «όχι για τα επόμενα χρόνια, αλλά για τις επόμενες εβδομάδες» και θα συζητήσουν για τις ουκρανικές εγγυήσεις ασφαλείας.



Η Ουκρανία χρειάζεται υποστήριξη από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, υπογράμμισε ο Ουκρανός πρόεδρος.



Τόνισε ότι σε μία ή δύο εβδομάδες, οι ηγέτες θα συναντηθούν σε μια πρωτεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να «καταλάβουν ποιες εγγυήσεις ασφαλείας μπορεί να έχει η Ουκρανία».



Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αρνήθηκε να αναγνωρίσει ότι η Ουκρανία οφείλει 500 δισεκ. δολάρια στις ΗΠΑ. Ξέρω να κάνω συμφωνίες με «σοβαρούς τύπους» σημείωσε δε. Δεν υπάρχει format για συμφωνία, αν η Ουκρανία θα πρέπει να επιστρέψει χρήματα για βοήθεια που έχει δοθεί επισήμανε.



«Δεν θα πρέπει να βλέπουμε τις επιχορηγήσεις ως δάνεια» τόνισε. Το προσχέδιο συμφωνίας για τα ορυκτά προβλέπει ότι η Ουκρανία θα πρέπει να επιστρέψει 2 δολάρια για κάθε δολάρια που δόθηκε από τις ΗΠΑ.



Διαβεβαίωσε πάντως ότι οι αμερικανοουκρανικές διαπραγματεύσεις για τα ορυκτά προχωράνε. «Όλα είναι ΟΚ» είπε. Είναι λογική η ανάπτυξη αμερικανικών δυνάμεων στην Ουκρανία αν η συμφωνία για τα ορυκτά θεωρηθεί εγγύηση ασφάλειας, επέμεινε πάντως.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι αμερικανικά οπλικά συστήματα αξίας 15 δισεκ. δολαρίων δεν έχουν παραδοθεί ακόμα στην Ουκρανία.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε ότι υπάρχουν ψευδείς αναφορές για τα ποσοστά αποδοχής του.



Για την πιθανότητα το δίκτυο των δορυφόρων του Ίλον Μασκ Starlink να απενεργοποιηθεί στην Ουκρανία ανέφερε ότι δεν έχει σχετικές πληροφορίες από τις ΗΠΑ.



«Είναι αδύνατον να τελειώσει ο πόλεμος αυτή την εβδομάδα με τρόπο που θα εγγυάται την ασφάλεια της Ουκρανίας».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας τόνισε επίσης ότι «θα θέλαμε πραγματικά ως προτεραιότητα για τις ΗΠΑ να μιλήσουν πρώτα μαζί μας και μετά στη Ρωσία».



Συνέχισε προσθέτοντας, «Μπορούν να συζητήσουν ό,τι θέλουν στις σχέσεις τους… αλλά δεν είναι δυνατόν να αποφασίσουμε τίποτα για την Ουκρανία χωρίς εμάς. Δεν θα αναγνωρίσουμε τέτοιες συμφωνίες, ανεξαρτήτως μορφής».



Είπε ότι βλέπει την Τουρκία «ως σημαντικό εγγυητή της ασφάλειας» για την Ουκρανία.



