Πούτιν: Ο Ζελένσκι «δίνει γελοίες διαταγές» και προκαλεί «αδικαιολόγητες απώλειες» - «Μηδενικές» πιθανότητες να επανεκλεγεί

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διαβεβαίωσε χθες Δευτέρα πως οι Ευρωπαίοι έχουν τη δυνατότητα να «συμμετάσχουν» στη διαδικασία για τη διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία, την ώρα που η ΕΕ ανησυχεί πως θα αφεθεί στο περιθώριο, μετά την έναρξη απευθείας συνομιλιών της Ρωσίας και των ΗΠΑ.

«Οι Ευρωπαίοι, και άλλες χώρες επίσης, έχουν το δικαίωμα και τη δυνατότητα να συμμετάσχουν. Και το σεβόμαστε αυτό», είπε ο κ. Πούτιν κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στη ρωσική κρατική τηλεόραση.

Σημείωσε πως ήταν οι ευρωπαϊκές χώρες αυτές που διέκοψαν τις επαφές με τη Ρωσία από την έναρξη της επίθεσης στην Ουκρανία, πριν από τρία χρόνια. «Αυτές αρνούνταν κάθε επαφή μαζί μας» και πρόβαλαν «κωμικές ιδέες περί νίκης επί της Ρωσίας στο πεδίο της μάχης», σημείωσε.

«Η συμμετοχή τους στη διαπραγματευτική διαδικασία είναι απαραίτητη. Δεν το αρνηθήκαμε ποτέ», επέμεινε.

Ο κ. Πούτιν τόνισε πως οι ρωσοαμερικανικές συνομιλίες την περασμένη εβδομάδα στη Σαουδική Αραβία, οι πρώτες αυτού του επιπέδου από το ξέσπασμα του πολέμου, χωρίς συμμετοχή ούτε του Κιέβου ούτε των Ευρωπαίων, σκοπό είχαν να «ενισχυθεί η εμπιστοσύνη» ανάμεσα στη Μόσχα και στην Ουάσιγκτον.

«Κανένα ζήτημα δεν μπορεί να επιλυθεί χωρίς αυτή», κι αυτό συμπεριλαμβάνει «ένα ζήτημα τόσο περίπλοκο και οξύ όσο η ουκρανική κρίση», είπε.

Οι επικεφαλής της ρωσικής και της αμερικανικής διπλωματίας Σεργκέι Λαβρόφ και Μάρκο Ρούμπιο έθιξαν στη Σαουδική Αραβία «τα προβλήματα που συνδέονται με την ουκρανική κρίση, αλλά όχι την ίδια την ουκρανική κρίση», κατά τον ρώσο πρόεδρο.

Παράλληλα, ο κ. Πούτιν χαρακτήρισε «τοξική μορφή» τον ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απηχώντας κάποιες από τις επικρίσεις που έκανε σε βάρος του ο αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη εβδομάδα.

Κατηγόρησε επιπλέον τον κ. Ζελένσκι πως «δίνει γελοίες διαταγές» στους στρατιώτες του, προκαλώντας «αδικαιολόγητες απώλειες, υψηλές ως καταστροφικές για τον ουκρανικό στρατό» κι εν μέρει ευθύνεται, «είναι παράγοντας της αποσύνθεσης του στρατού, της κοινωνίας και του κράτους».

Του πρόσαψε ακόμη πως «αποφεύγει τις διαπραγματεύσεις» θυμίζοντας πως ο κ. Ζελένσκι απαγόρευσε με διάταγμα τον Οκτώβριο του 2022 οποιαδήποτε επαφή με τον ρώσο πρόεδρο. Ο κ. Πούτιν εκτίμησε πως είναι «μηδενικές» οι πιθανότητές του να κερδίσει ενδεχόμενες μελλοντικές εκλογές στην Ουκρανία.

Σχόλιο που παραπέμπει στην κατηγορία του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε «δικτάτορα» τον κ. Ζελένσκι διότι δεν οργάνωσε «εκλογές» και δεν δίστασε να επιρρίψει την ευθύνη για τον πόλεμο στην ουκρανική πλευρά.

