Νέα επίθεση με χρήση εκρηκτικών στην Κολομβία είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν 17 άνθρωποι χθες Δευτέρα στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, ανάμεσά τους τρία παιδιά και δυο αστυνομικοί, ανακοίνωσαν οι αρχές, με φόντο τις αυξανόμενες ανησυχίες για την τύχη της εύθραυστης ειρηνευτικής διαδικασίας.

«Εκρηκτικός μηχανισμός, πιθανόν βόμβα βαλμένη σε μοτοσικλέτα, ανατινάχτηκε μερικά μέτρα από αστυνομικό τμήμα» στην πόλη Μοράλες, ανέφερε ο Οκτάβιο Γκουσμάν, ο νομάρχης στον νομό Κάουκα, μέσω X.

Κοριτσάκι επτά ετών διακομίστηκε σε νοσοκομείο σοβαρά τραυματισμένο και χρειάστηκε να προσφερθούν ιατρικές φροντίδες σε δυο αστυνομικούς, διευκρίνισε.

Η Κολομβία πασχίζει να γυρίσει τη σελίδα του εμφυλίου πολέμου που διαρκεί έξι δεκαετίες, με την εμπλοκή ένοπλων κινημάτων της αριστεράς, ακροδεξιών παραστρατιωτικών, καρτέλ των ναρκωτικών και των κυβερνητικών δυνάμεων ασφαλείας.

Η χώρα γνωρίζει κλιμάκωση της βίας καθώς οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με ένοπλες οργανώσεις αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα, σχεδόν μια δεκαετία μετά τη συμφωνία του 2016 που οδήγησε στον αφοπλισμό και τη διάλυση της πρώην οργάνωσης ανταρτών Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας (FARC).

Ο δήμαρχος της Μοράλες, ο Όσκαρ Γιαμίτ Γουατσετά, μεταφόρτωσε σε ιστότοπους βίντεο που δείχνει κόσμο, ανάμεσά τους μαθητές, να τρέχει να φύγει έπειτα από την ισχυρή έκρηξη.

Οι αρχές δεν έχουν αποδώσει ως τώρα την ευθύνη για την επίθεση σε κάποια οργάνωση. Η περιοχή θεωρείται πως ελέγχεται από τους μαχητές του Κεντρικού Γενικού Επιτελείου (EMC), μιας από τις παρατάξεις διαφωνούντων των πρώην FARC που έχουν ξαναπάρει τα όπλα.

Η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα προειδοποίησε χθες πως βρίσκεται σε εξέλιξη «εξάπλωση και ισχυροποίηση» των ένοπλων οργανώσεων σε διάφορες περιοχές της Κολομβίας, ιδίως στο βόρειο και στο νοτιοανατολικό της τμήμα.

Στα μέσα Ιανουαρίου, η οργάνωση Στρατός Εθνικής Απελευθέρωσης (ELN) εξαπέλυσε σειρά εφόδων στον νομό Κατατούμπο (βορειοανατολικά), στοχοποιώντας διαφωνούντες των FARC και αμάχους, κάπου 50.000 από τους οποίους εξαναγκάστηκαν να εκτοπιστούν μέσα σε μερικές ημέρες. Κατά τους επίσημους αριθμούς, οι επιθέσεις αυτές στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 57 ανθρώπους.

Την περασμένη εβδομάδα, τέσσερις επιθέσεις με η χρήση εκρηκτικών μηχανισμών, που αποδόθηκαν στον ELN, καταγράφτηκαν σε δυο πόλεις της Κολομβίας που γειτονεύουν με τη Βενεζουέλα. Οι αρχές έκαναν λόγο για συνολικά έξι τραυματίες.

Πολύνεκρο τροχαίο

Εν τω μεταξύ, εννιά στρατιωτικοί βρήκαν τον θάνατο και άλλοι 20 τραυματίστηκαν όταν φορτηγό που τους μετέφερε έπεσε σε χαράδρα τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Απόσπασμα 36 στρατιωτικών κινείτο σε δρόμο στη νοτιοδυτική Κολομβία όταν το φορτηγό έπεσε «σε χαράδρα βάθους 100 μέτρων», εξήγησε χθες ο Λουίς Αλφόνσο Εσκόμπαρ, ο νομάρχης στη Ναρίνιο, όπου έγινε το τροχαίο, στον ραδιοφωνικό σταθμό Blu.

Οι 20 τραυματίες διακομίστηκαν σε κοντινά ιατρικά κέντρα, σύμφωνα με απολογισμό που δημοσιοποιήθηκε χθες το απόγευμα μέσω X από τον στρατό.

Προηγούμενος απολογισμός που είχαν δώσει στη δημοσιότητα οι αρχές έκανε λόγο για 8 νεκρούς και 16 τραυματίες.

Οι στρατιωτικοί μετακινούνταν στο πλαίσιο «επιχειρήσεων» για την αποκατάσταση της ασφάλειας, σημείωσε ο νομάρχης, αποκλείοντας την υπόθεση πως το δυστύχημα οφειλόταν σε επίθεση κάποιας από τις ένοπλες οργανώσεις που δρουν στην περιοχή, όπου παράγεται και διακινείται κοκαΐνη. Η Ναρίνιο γειτονεύει με τον Ισημερινό.

