Τουλάχιστον δυο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν, οι τέσσερις σοβαρά, όταν κατέρρευσε οδική γέφυρα υπό κατασκευή κατά μήκος αυτοκινητόδρομου στη νοτιοκορεατική πόλη Τσονάν (νότια), ανακοίνωσε το πυροσβεστικό σώμα της χώρας της Ασίας.

Το νοτιοκορεάτικο τηλεοπτικό δίκτυο YTN μετέδωσε δραματικά πλάνα στα οποία εικονίζεται τμήμα της γέφυρας καθώς καταρρέει στο εργοτάξιο, νότια της πρωτεύουσας Σεούλ.

3 dead, 5 injured after bridge collapses at construction site in Cheonan, South Korea - Yonhappic.twitter.com/gYvliydoMR — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) February 25, 2025

Νωρίτερα, το Γιονάπ έκανε λόγο για τουλάχιστον τρεις νεκρούς, όμως η πυροσβεστική της Νότιας Κορέας διευκρίνισε πως μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος δυο ανθρώπων κι ο τραυματισμός άλλων πέντε, από τους οποίους οι τέσσερις βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το δυστύχημα έγινε περί τις 09:49 (τοπική ώρα· 02:49 ώρα Ελλάδας), όταν πέντε ατσάλινες δομές 50 μέτρων που υποστήριζαν τη γέφυρα κατέρρευσαν η μια μετά την άλλη αφού τοποθετήθηκαν από γερανό, σύμφωνα με ρεπορτάζ που μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Η οδική γέφυρα υπό κατασκευή κατά μήκος αυτοκινητόδρομου στη νοτιοκορεατική πόλη Τσονάν

Οι αρχές αναζητούν άλλους τρεις ανθρώπους, που εκφράζονται φόβοι πως καταπλακώθηκαν από τα συντρίμμια της γέφυρας, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο υπηρεσιακός πρόεδρος της Νότιας Κορέας Τσόι Σανγκ-μοκ διέταξε να κινητοποιηθούν όλο το διαθέσιμο προσωπικό κι όλοι οι διαθέσιμοι πόροι για να διασωθούν οι αγνοούμενοι και να ληφθούν μέτρα για να προληφθούν περαιτέρω ζημιές, γνωστοποίησαν οι υπηρεσίες του. Η Εθνική Πυροσβεστική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι έχει εκδώσει εντολή κινητοποίησης των πυροσβεστών για να αναζητήσουν άτομα που αγνοούνται μετά την κατάρρευση της γέφυρας.

Η νοτιοκορεατική πόλη Τσονάν βρίσκεται περίπου 82 χιλιόμετρα (51 μίλια) νότια της Σεούλ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.