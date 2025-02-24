Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε συνέντευξη Τύπου από το Κίεβο κατά τη συνάντηση με Ευρωπαίους ηγέτες και τον Καναδό πρωθυπουργό Τζάστιν Τριντό που επισκέπτονται τη χώρα για την τρίτη επέτειο από την εισβολή της Ρωσίας, ερωτηθείς για τις σχέσεις του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απέφυγε να απαντήσει συγκεκριμένα και εξέφρασε την ελπίδα για συνέχιση της υποστήριξης από τις ΗΠΑ.

«Πρέπει επίσης να μην χάσουμε αυτήν την ενότητα μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ», δήλωσε, τονίζοντας τη σημασία της διατήρησης ισχυρών δεσμών με τους δυτικούς συμμάχους.

Ελπίδα για τερματισμό του πολέμου

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το μέλλον της Ουκρανίας μετά από τρία χρόνια πολέμου, ο Ζελένσκι εξέφρασε την επιθυμία για τερματισμό του πολέμου μέχρι το τέλος αυτής της χρονιάς.

«Ελπίζουμε να μπορέσουμε να τερματίσουμε τον πόλεμο φέτος», είπε, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τη μεγάλη δυσκολία που έχει επιβάλει η σύγκρουση σε όλο το έθνος.

Βραχυπρόθεσμα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπογράμμισε την αναγκαιότητα για εγγυήσεις ασφαλείας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η Ρωσία δεν θα αποτελέσει ξανά απειλή για την Ουκρανία στο μέλλον. «Χρειαζόμαστε εγγυήσεις ασφαλείας για να αποτρέψουμε τη Ρωσία από το να επιστρέψει τα επόμενα χρόνια», δήλωσε.

Συμμετοχή στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ

Ένα ακόμη μήνυμα που εξέπεμψε ο Ζελένσκι ήταν η ενδεχόμενη επίδραση της ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. «Η ένταξή μας στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ σύντομα θα μας βοηθήσει πολύ», δήλωσε.

Τα σχόλια του Ζελένσκι έρχονται εν μέσω των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουκρανίας και ΗΠΑ για μια συμφωνία για τον ορυκτό πλούτο της χώρας. «Η Ουκρανία και οι ΗΠΑ εργάζονται 'παραγωγικά' σε μια οικονομική συμφωνία και ελπίζουμε να την υπογράψουμε στην Ουάσινγκτον», είπε, δείχνοντας αισιοδοξία για τη συνέχιση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Ζελένσκι ζήτησε επίσης να συμπεριληφθούν τόσο η Ουκρανία όσο και η Ευρώπη σε οποιεσδήποτε ειρηνικές διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, τονίζοντας ότι για το μέλλον της περιοχής, είναι κρίσιμο να συμμετέχουν άμεσα η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι.



