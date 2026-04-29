Το «καρφί» του Καρόλου στον Τραμπ: Αν δεν ήμασταν εμείς, θα μιλούσατε γαλλικά

Παρ' ότι η επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα στην Ουάσινγκτον είχε στόχο να αμβλύνει την ένταση που υπάρχει το τελευταίο διάστημα μεταξύ Λονδίνου και Ουάσινγκτον εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν και της στάσης του πρωθυπουργού, Κιρ Στάρμερ, δεν έλειψαν τα «καρφιά» από τη χθεσινή ομιλία του βασιλιά στο Κογκρέσο.

Απαντώντας σε πρόσφατη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι αν δεν ήταν οι ΗΠΑ στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, η Ευρώπη θα μιλούσε γερμανικά, ο βασιλιάς Κάρολος σχολίασε: «Πράγματι, πρόσφατα σχολιάσατε, κύριε Πρόεδρε, ότι αν δεν υπήρχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι ευρωπαϊκές χώρες θα μιλούσαν γερμανικά. Θα τολμούσα να πω ότι αν δεν υπήρχαμε εμείς, εσείς θα μιλούσατε γαλλικά». Το ακροατήριο ξέσπασε σε γέλια με το άκουσμα αυτής της φράσης...

King Charles to President Trump:



“Indeed you recently commented, Mr. President, that if it were not for the United States, European countries would be speaking German. Dare I say that if it wasn't for us, you'd be speaking French” pic.twitter.com/CCIheE6Oid — Open Source Intel (@Osint613) April 29, 2026

Πηγή: skai.gr

