Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Το «καρφί» του Καρόλου στον Τραμπ: Αν δεν ήμασταν εμείς, θα μιλούσατε γαλλικά

Το ακροατήριο στο Κογκρέσο ξέσπασε σε γέλια με το άκουσμα της φράσης από τον βασιλιά Κάρολο

Βασιλιάς Κάρολος

Παρ' ότι η επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα στην Ουάσινγκτον είχε στόχο να αμβλύνει την ένταση που υπάρχει το τελευταίο διάστημα μεταξύ Λονδίνου και Ουάσινγκτον εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν και της στάσης του πρωθυπουργού, Κιρ Στάρμερ, δεν έλειψαν τα «καρφιά» από τη χθεσινή ομιλία του βασιλιά στο Κογκρέσο.

Απαντώντας σε πρόσφατη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι αν δεν ήταν οι ΗΠΑ στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, η Ευρώπη θα μιλούσε γερμανικά, ο βασιλιάς Κάρολος σχολίασε: «Πράγματι, πρόσφατα σχολιάσατε, κύριε Πρόεδρε, ότι αν δεν υπήρχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι ευρωπαϊκές χώρες θα μιλούσαν γερμανικά. Θα τολμούσα να πω ότι αν δεν υπήρχαμε εμείς, εσείς θα μιλούσατε γαλλικά». Το ακροατήριο ξέσπασε σε γέλια με το άκουσμα αυτής της φράσης...

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Βασιλιάς Καρολος ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ Ευρώπη
9 0 Bookmark