Ολοκληρώθηκε η ιστορική ομιλία του Βασιλιά Κάρολου Γ' στην Ουάσινγκτον.

Η αναφορά του στη σημασία των 250 χρόνων της ανεξαρτησίας της Αμερικής απέσπασε το θερμό χειροκρότημα του Κογκρέσου.

Ο βασιλιάς Κάρολος ευχαρίστησε τους Αμερικανούς νομοθέτες και τον αμερικανικό λαό για τη θερμή υποδοχή με αφορμή την 250ή επέτειο της υπογραφής της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας.

Είπε μάλιστα ότι οι μοίρες των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου είναι αλληλένδετες από τότε. «Όπως είπε ο Όσκαρ Ουάιλντ, “Σήμερα έχουμε πραγματικά τα πάντα κοινά με την Αμερική, εκτός φυσικά από τη γλώσσα!”», αστειεύτηκε, προκαλώντας γέλια στο ακροατήριο.

Ο Βασιλιάς συνέχισε λέγοντας: «Έρχομαι εδώ σήμερα με τον ύψιστο σεβασμό προς το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτό το προπύργιο της δημοκρατίας που δημιουργήθηκε για να εκπροσωπεί τη φωνή όλων των Αμερικανών και να προωθεί ιερά δικαιώματα και ελευθερίες».

Πρόσθεσε στη συνέχεια: «Δεν μπορώ παρά να σκέφτομαι τη μητέρα μου, τη βασίλισσα Ελισάβετ Β΄, η οποία απευθύνθηκε στην ίδια αίθουσα το 1991, όταν είχε έρθει για να εκφράσει τον ύψιστο σεβασμό και τη φιλία του βρετανικού λαού προς τον λαό των Ηνωμένων Πολιτειών».

Ο Βασιλιάς Κάρολος μίλησε για μια ατλαντική «σύμπραξη» και σημείωσε ότι η μοναδική φορά που το NATO ενεργοποιήθηκε για την υπεράσπιση κράτους-μέλους, ήταν μετά τις επιθέσεις στους Δίδυμους Πύργους. Δεν δίστασε να κάνει τα παράπονά του για το ότι ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) υποτίμησε το Βρετανικό Ναυτικό, μια διαχρονική πηγή υπερηφάνειας για το Ηνωμένο Βασίλειο, αποκαλώντας τα πλοία του «παιχνίδια» και ισχυριζόμενος ότι τα αεροπλανοφόρα του «δεν λειτουργούσαν». Ο Βασιλιάς, ο οποίος υπηρέτησε για πέντε χρόνια στο Royal Navy, αναφέρθηκε συγκεκριμένα στη θητεία του, χρησιμοποιώντας την ως αφετηρία για να υπογραμμίσει τα οφέλη της συνεργασίας στους τομείς της ασφάλειας και των πληροφοριών μεταξύ των δύο χωρών, καθώς και μεταξύ της Αμερικής και της Ευρώπης. Τόνισε ότι, τόσο για το Ηνωμένο Βασίλειο όσο και για τις Ηνωμένες Πολιτείες, «οι κοινές αξίες του κράτους δικαίου» αποτέλεσαν το θεμέλιο της οικονομικής ευημερίας. «Η ύπαρξη σταθερών και προβλέψιμων κανόνων, καθώς και μιας ανεξάρτητης δικαιοσύνης που επιλύει διαφορές και απονέμει αμερόληπτη δικαιοσύνη, δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για αιώνες απαράμιλλης οικονομικής ανάπτυξης στις χώρες μας», ανέφερε. «Γι’ αυτό και οι κυβερνήσεις μας σύναψαν νέες συμφωνίες στους τομείς της οικονομίας και της τεχνολογίας», πρόσθεσε, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στο εμπόριο και στις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, στα φαρμακευτικά προϊόντα και στην πυρηνική τεχνολογία. Στη συνέχεια, ο Βασιλιάς Κάρολος έστρεψε την ομιλία του στην ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος. «Καθώς στραφήκαμε προς τα επόμενα 250 χρόνια, αναλογιστήκαμε και την κοινή μας ευθύνη να διαφυλάξουμε τη φύση, το πολυτιμότερο και αναντικατάστατο αγαθό μας», δήλωσε. Η τοποθέτησή του προκάλεσε θερμό χειροκρότημα. «Χιλιετίες πριν από την ίδρυση του έθνους μας, πριν χαραχθεί οποιοδήποτε σύνορο, τα βουνά της Σκωτίας και των Απαλαχίων αποτελούσαν ένα ενιαίο σύνολο. Τα φυσικά θαύματα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής αποτέλεσαν πράγματι έναν μοναδικό πλούτο, και γενιές Αμερικανών ανταποκρίθηκαν σε αυτή την πρόκληση». Ο Βασιλιάς, γνωστός για την ευαισθησία του σε περιβαλλοντικά ζητήματα, προειδοποίησε ότι η προστασία της φύσης είναι καθοριστικής σημασίας για το μέλλον του πλανήτη. «Ακόμη και καθώς θαυμάσαμε την ομορφιά που μας περιβάλλει, η γενιά μας κλήθηκε να αντιμετωπίσει την κατάρρευση κρίσιμων φυσικών συστημάτων, η οποία απείλησε πολύ περισσότερα από την αρμονία και τη ζωτική ποικιλομορφία της φύσης. Αγνοήσαμε, με σοβαρό κίνδυνο, το γεγονός ότι αυτά τα φυσικά συστήματα – δηλαδή η ίδια η “οικονομία” της φύσης – αποτέλεσαν το θεμέλιο της ευημερίας και της εθνικής μας ασφάλειας». Το Κογκρέσο σηκώθηκε εκ νέου για να τον χειροκροτήσει.

Πηγή: skai.gr

