Οι περισσότεροι Ελβετοί τάσσονται υπέρ της πρωτοβουλίας για περιορισμό του πληθυσμού στα 10 εκατομμύρια

Ένα οριακά πλειοψηφικό ποσοστό Ελβετών τάσσεται υπέρ της πρότασης σε επικείμενο δημοψήφισμα για περιορισμό του πληθυσμού της χώρας στα 10 εκατομμύρια, και η στήριξη προς αυτή αυξάνεται, σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσιοποιήθηκε σήμερα.

Η κυβέρνηση έχει απορρίψει την πρωτοβουλία που υποστηρίχθηκε από το δεξιό Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα (SVP) και θα τεθεί ως ερώτημα προς τους ψηφοφόρους στις 14 Ιουνίου, λέγοντας ότι θα πλήξει τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την οικονομία περιορίζοντας την αγορά εργασίας.

Ωστόσο, οι ανησυχίες για τη γρήγορη αύξηση του πληθυσμού και τις πιέσεις στις δημόσιες υποδομές ενθαρρύνουν πολλούς Ελβετούς να στηρίξουν την πρόταση, όπως έδειξε η έρευνα του ομίλου μέσων ενημέρωσης Tamedia με την εφημερίδα "20 Minuten" και το ινστιτούτο ερευνών Leewas.

Ο πληθυσμός στην Ελβετία είναι τώρα πάνω από 9 εκατομμύρια, με τα επίσημα στοιχεία να δείχνουν ότι οι αλλοδαποί υπήκοοι αντιστοιχούσαν σε πάνω από το 27% έως το 2024.

Η έρευνα, που διενεργήθηκε στις 22 και τις 23 Απριλίου και δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Tages-Anzeiger, έδειξε ότι το 52% των ⁠16.176 συμμετεχόντων τάσσεται υπέρ της πρότασης ή τείνει προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ το 46% έχει αντίθετη άποψη. Οι υπόλοιποι δεν εξέφρασαν γνώμη.

Προηγούμενη δημοσκόπηση από τις αρχές Μαρτίου είχε δείξει ότι το 45% στηρίζει την πρωτοβουλία και το 47% είναι κατά αυτής, σύμφωνα με την εφημερίδα, χαρακτηρίζοντας το τελευταίο αποτέλεσμα ασυνήθιστο, με την έννοια ότι όσο πλησιάζει η ημέρα της κάλπης μειώνεται το ποσοστό στήριξης στις προτάσεις στα ελβετικά δημοψηφίσματα.

Η δημοσκόπηση έχει περιθώριο λάθους συν/πλην 3 ποσοστιαίες μονάδες.

Με βάση την πρόταση, ο πληθυσμός των μόνιμων κατοίκων δεν πρέπει να ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια πριν από το 2050, και η Ελβετία θα πρέπει να εγκαταλείψει τη συμφωνία με την ΕΕ περί ελεύθερης μετακίνησης.

Το SVP, το μεγαλύτερο κόμμα στην Ελβετία, τάσσεται κατά της στενότερης συνεργασίας με την ΕΕ, θεωρώντας ότι αποτελεί απειλή στην κυριαρχία της Ελβετίας και πηγή υπερβολικών ρυθμιστικών ελέγχων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

