Νότια Κορέα: Επιπλέον ποινή φυλάκισης 7 ετών στον πρώην πρόεδρο Γιουν

Εφετείο της Νότιας Κορέας επέβαλε ποινή φυλάκισης 7 ετών στον πρώην πρόεδρο Γιουν Σουκ Γεόλ, για παρεμπόδιση των ανακριτών που προσπαθούσαν να εκτελέσουν το ένταλμα σύλληψής του, μετά την αποτυχημένη προσπάθεια επιβολής στρατιωτικού νόμου τον Δεκέμβριο του 2024.

Είναι η πρώτη απόφαση του ειδικού τμήματος του δικαστηρίου που συστάθηκε για να χειριστεί υποθέσεις που συνδέονται με την απόπειρα κήρυξης στρατιωτικού νόμου από τον Γιουν.

Τον Φεβρουάριο του 2026 καταδικάστηκε και σε ισόβια κάθειρξη, γλιτώνοντας τη θανατική ποινή που είχαν ζητήσει εισαγγελείς.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.