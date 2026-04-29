H Μελάνια Τραμπ αλά Τζάκι Κένεντι: Εμφανίστηκε με ροζ φόρεμα στο δείπνο με τον Κάρολο

Η Μελάνια Τραμπ έκλεψε τις εντυπώσεις με την κομψή της εμφάνιση στο επίσημο δείπνο που πραγματοποιήθηκε στον Λευκό Οίκο, επιλέγοντας μια εντυπωσιακή ροζ στράπλες δημιουργία που θύμισε σε πολλούς την εμβληματική Τζάκι Κένεντι.

Η Πρώτη Κυρία εμφανίστηκε στο πλευρό του συζύγου της, Ντόναλντ Τραμπ, καθώς συνεχίζεται η επίσημη επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου Γ’ και της βασίλισσας Καμίλα. Η 56χρονη επέλεξε ένα μεταξωτό ροζ φόρεμα από τον οίκο Christian Dior Haute Couture, το οποίο συνδύασε με off-white σουέντ γάντια Dior. Ολοκλήρωσε το σύνολό της με ασορτί μεταξωτές γόβες Dior.

Από την πλευρά του, ο 79χρονος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε ένα μαύρο κοστούμι με ουρά για το επίσημο δείπνο. Η εμφάνιση της Πρώτης Κυρίας προκάλεσε έντονη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες να τη συγκρίνουν με την Τζάκι Κένεντι, σύζυγο του πρώην προέδρου των ΗΠΑ ,Τζον Φ. Κένεντι, και Πρώτη Κυρία από το 1961 έως το 1963.

Αρκετοί χρήστες δημοσίευσαν φωτογραφίες δίπλα-δίπλα, επισημαίνοντας την ομοιότητα στο στιλ και τη φινέτσα, με σχόλια όπως «Η Μελάνια είναι πανέμορφη, έχει κάτι από την αύρα της Τζάκι απόψε» και «Απόλυτη κομψότητα και κλάση».

Στο δείπνο παρευρέθηκαν επίσης μέλη της οικογένειας Τραμπ, μεταξύ των οποίων η Ιβάνκα Τραμπ, ο Έρικ Τραμπ και η Τίφανι Τραμπ, καθώς και γνωστές προσωπικότητες όπως η Λόρεν Σάντσεζ, ο Τζεφ Μπέζος, ο Τιμ Κουκ και ο Ραλφ Λόρεν, οι οποίοι έδωσαν το «παρών» στη λαμπερή εκδήλωση.

Melania Trump likened to Jackie Kennedy for her 'stunning' state dinner pink strapless gown 🔗 https://t.co/AJWzK4LIad pic.twitter.com/st0XG0SOBd — Daily Mail US (@Daily_MailUS) April 29, 2026

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ καταδίκασε την απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ, σε ιστορική ομιλία του στο Κογκρέσο. Όπως ανέφερε, η ομιλία του πραγματοποιήθηκε στον απόηχο της επίθεσης «όχι μακριά από αυτό το κτίριο», η οποία στόχευε να πλήξει την ηγεσία των ΗΠΑ και να προκαλέσει φόβο και αναταραχή.

Η επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα στις Ηνωμένες Πολιτείες διαρκεί τέσσερις ημέρες και συνοδεύεται από επίσημες τελετές και εκδηλώσεις υψηλού συμβολισμού, με τον Λευκό Οίκο να υποδέχεται το βασιλικό ζεύγος με κάθε επισημότητα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.