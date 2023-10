Το Ισραήλ ζήτησε να εκκενωθεί το νοσοκομείο Αλ Κοντς της Γάζας, προειδοποιεί η Ερυθρά Ημισέληνος

Η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος ανέφερε ότι έλαβε προειδοποίηση από τις ισραηλινές δυνάμεις να εκκενώσει αμέσως το νοσοκομείο Αλ Κοντς της Γάζας.

Δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις της στο νοσοκομείο Αλ Κοντς στην πόλη της Γάζας αντιμετωπίζουν «άμεση απειλή».

Στην «επείγουσα έκκλησή» της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επισημαίνει ότι το νοσοκομείο είναι «ένα καταφύγιο για περισσότερους από 400 ασθενείς και περίπου 12.000 εκτοπισμένους πολίτες».

Καλούμε τη διεθνή κοινότητα να δράσει επειγόντως, αποτρέποντας μια άλλη καταστροφή όπως το νοσοκομείο Αλ - Αχλί» καταλήγει.

Urgent Appeal🚨



PRCS faces an imminent threat. The IOF demands the evacuation of Al-Quds Hospital, a sanctuary for over 400 patients and around 12,000 displaced civilians.



We call the international community to act urgently, averting another catastrophe like Al-Ahli Hospital