Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε την Παρασκευή ότι τα μαχητικά του έπληξαν μια υπόγεια σήραγγα μεταξύ Λιβάνου και Συρίας και περιοχές γύρω από ένα βασικό συνοριακό πέρασμα που χρησιμοποιείται από πολλούς τις τελευταίες ημέρες που διέφυγαν από την επίθεση του Ισραήλ.

Τα χτυπήματα της Πέμπτης γύρω από το Συνοριακό Πέρασμα Μασνάα ουσιαστικά απέκοψαν τον κύριο αυτοκινητόδρομο που συνδέει τον Λίβανο με τη Συρία, ανέφερε το κρατικό Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι που φεύγουν από τις μάχες στον Λίβανο έχουν χρησιμοποιήσει το πέρασμα στη Συρία τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Ο στρατός είπε ότι τα μαχητικά του αεροσκάφη έπληξαν την υπόγεια σήραγγα μήκους 3,5 χιλιομέτρων μεταξύ Λιβάνου και Συρίας επειδή η Χεζμπολάχ τη χρησιμοποίησε για να μεταφέρει όπλα από το Ιράν και άλλους πληρεξούσιους στη χώρα. Είπε επίσης ότι έπληξε τις τοποθεσίες γύρω από το συνοριακό πέρασμα Μασνάα επειδή χρησιμοποιούνταν ως υποδομές μαχητών.

Υπάρχουν μισή ντουζίνα συνοριακά περάσματα μεταξύ των δύο χωρών, τα περισσότερα από τα οποία είναι ακόμη ανοιχτά.

Η Χεζμπολάχ πιστεύεται ότι έλαβε μεγάλο μέρος των όπλων της από το Ιράν μέσω Συρίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.