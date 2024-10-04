Βοσνία – Ερζεγοβίνη: Τουλάχιστον 14 νεκροί από πλημμύρες

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους από τις πλημμύρες στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και άλλοι αγνοούνται, καθώς οι καταρρακτώδεις βροχές και οι κατολισθήσεις κατέστρεψαν δρόμους, σπίτια και γέφυρες στο κέντρο της χώρας, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι.

Η Γιαμπλάνιτσα, σε απόσταση περίπου 70 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας Σαράγεβο, όπου αναφέρθηκαν οι θάνατοι, έχει αποκλειστεί εντελώς μετά τις ζημιές που προκλήθηκαν στην οδική και σιδηροδρομική σύνδεσή της.

Terrible floods hit Bosnia and Herzegovina early this morning, where 14 people have lost their lives so far. Incredible damage of infrastructure and property, a very sad day for my beautiful homeland. 🖤🇧🇦 pic.twitter.com/PyKOvfAPdv — Martina Mlinarević (@MartinaMlinare1) October 4, 2024

«Τουλάχιστον 14 άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί στην περιοχή της Γιαμπλάνιτσα», δήλωσε ο Ντάρκο Τζούκαν, εκπρόσωπος του περιφερειακού καντονιού. «Υπάρχουν πληροφορίες για πολλούς αγνοούμενους». «Σε ορισμένες περιοχές φαίνονται μόνο τμήματα της στέγης. Δεν μπορώ να θυμηθώ κρίση τέτοιου μεγέθους από την εποχή του πολέμου (1992-1995)», είπε.

Πρόκειται για τις χειρότερες πλημμύρες στη Βοσνία από το 2014, όταν τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας χώρας άφησε να εννοηθεί ότι ο απολογισμός μπορεί να αυξηθεί. «Υπάρχουν πληροφορίες για απώλειες και έναν αριθμό τραυματιών και αγνοουμένων», ανέφερε σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Η τριμερής προεδρία της Βοσνίας, που αποτελείται από έναν Βόσνιο (Μουσουλμάνο), έναν Σέρβο και έναν Κροάτη, δήλωσε ότι ζήτησε τη βοήθεια του στρατού για την ευρύτερη περιοχή της Γιαμπλάνιτσα και πως μονάδες μηχανικού και διάσωσης καθώς και ένα ελικόπτερο έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή για τη διάσωση.

Η πόλη Κισιλιάκ στην κεντρική Βοσνία πλημμύρισε μετά την υπερχείλιση ενός ποταμού. Τα λασπόνερα έφθασαν μέχρι τις πόρτες επιχειρήσεων και σπιτιών, σύμφωνα με πλάνα από drones που έλαβε το Reuters, αν και τα νερά είχαν αρχίσει να υποχωρούν μετά το μεσημέρι.

Η γειτονική Κροατία επλήγη επίσης από πλημμύρες, αν και δεν υπάρχουν πληροφορίες για απώλειες. Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για έκτακτα καιρικά φαινόμενα στην ακτή της Αδριατικής και στις κεντρικές περιοχές της χώρας.

Το Μαυροβούνιο και η Σερβία εξέδωσαν επίσης παρόμοιες προειδοποιήσεις.



