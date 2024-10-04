Το Ιράν θα στοχεύσει ισραηλινές εγκαταστάσεις ενέργειας και φυσικού αερίου εάν το Ισραήλ αντεπιτεθεί, δήλωσε την Παρασκευή το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων SNN, επικαλούμενο τον αναπληρωτή διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης, Αλί Φαντάβι.

«Εάν οι κατακτητές κάνουν ένα τέτοιο λάθος, θα στοχεύσουμε όλες τις πηγές ενέργειας, τις εγκαταστάσεις και όλα τα διυλιστήρια και τα κοιτάσματα φυσικού αερίου», είπε ο Φανταβί.

Σημειώνεται ότι την Πέμπτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν είπε ότι είναι σε εξέλιξη «συζητήσεις» για ενδεχόμενα ισραηλινά πλήγματα σε ιρανικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, μετά την επίθεση του Ιράν με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του ισραηλινού εδάφους, την Τρίτη.

Στην ερώτηση «Συμφωνείτε με πλήγματα του Ισραήλ στις πετρελαϊκές υποδομές του Ιράν;» ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Αυτό το θέμα το συζητάμε. Πιστεύω ότι θα ήταν λίγο…» χωρίς να ολοκληρώσει τη φράση του.

Αμέσως μετά τη δήλωση του Μπάιντεν, η τιμή του πετρελαίου αυξήθηκε απότομα. Γύρω στις 17.50 (ώρα Ελλάδας) το αμερικανικό αργό WTI έφτασε τα 73,12 δολάρια το βαρέλι (+4,34%) ενώ το Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας κατέγραφε αύξηση 3,95%, φτάνοντας τα 76,81 δολάρια το βαρέλι.

Χαμενεΐ: Δεν θα καθυστερήσουμε, ούτε θα βιαστούμε να απαντήσουμε

«Τα μουσουλμανικά έθνη έχουν έναν κοινό εχθρό» διεμήνυσε ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ στο μεγάλο τέμενος Μοσάλα, στο κέντρο της Τεχεράνης, πραγματοποιώντας μνημόσυνο για τον δολοφονηθέντα ηγέτη της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα στο πλαίσιο της προσευχής της Παρασκευής. Πρόκειται για το πρώτο δημόσιο κήρυγμα για πρώτη φορά μετά από πέντε χρόνια. Ο ανώτατος πνευματικός ηγέτης του Ιράν εμφανίστηκε κρατώντας ένα τουφέκι.

«Δεν θα καθυστερήσουμε, ούτε θα βιαστούμε να απαντήσουμε στο Ισραήλ (...) Αν θέλει ο Θεός, θα το καταστρέψουμε» απείλησε. «Κάθε χτύπημα στο σιωνιστικό καθεστώς είναι υπηρεσία προς όλη την ανθρωπότητα» δήλωσε δε, ο ηγέτης της ιρανικής επανάστασης.

«Η έξοχη δράση των ένοπλων δυνάμεών μας, πριν από μερικές νύχτες (σ.σ πυραυλική επίθεση) ήταν απολύτως νόμιμη και θεμιτή» υποστήριξε.



«Τα μουσουλμανικά έθνη πρέπει να ζωστούν τη ζώνη της ανεξαρτησίας από το Αφγανιστάν στην Υεμένη, από το Ιράν στη Γάζα και τον Λίβανο… Κάθε χώρα έχει το δικαίωμα να αμυνθεί σε επιτιθέμενους, το παλαιστινιακό έθνος έχει το δικαίωμα να αντισταθεί ενάντια στον εχθρό που του κατέστρεψε τη ζωή» ανέφερε για το Ισραήλ.

جمهوری اسلامی هر وظیفه‌ای در زمینه مقابله با رژیم صهیونی داشته باشد با قدرت و صلابت و قاطعیت انجام خواهد داد.



ما در انجام این وظیفه نه تعلل می‌کنیم، نه شتاب‌زده عمل می‌کنیم؛ آن وظیفه در وقت خود انجام میگیرد و انجام هم گرفت و در آینده هم اگر لازم شد باز انجام خواهدشد.#جمعه_نصر pic.twitter.com/JQir6HQ99Z — KHAMENEI.IR | فارسی 🇮🇷 (@Khamenei_fa) October 4, 2024

Η πολιτική του Κορανίου με τους Μουσουλμάνους είναι ότι τα μουσουλμανικά έθνη πρέπει να έχουν αλληλεγγύη μεταξύ τους, τόνισε ο θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν.

«Αν ο εχθρός πετύχει τους στόχους του σε μια χώρα, θα επιτεθεί σε άλλες χώρες. Όταν είναι ικανοποιημένοι με ό,τι έκαναν σε μια χώρα, πηγαίνουν σε μια άλλη χώρα. Κάθε χώρα θέλει να μην καταληφθεί από τον εχθρό, γι’ αυτό πρέπει να είναι έξυπνη από την αρχή. Όταν ο εχθρός πάει σε άλλη χώρα, πρέπει να τη βοηθήσει».

«Οι σιωνιστές υποκρίνονται ότι κερδίζουν μέσω δολοφονιών και σκοτώνοντας πολίτες». Η υπεράσπιση της Γάζας από τη Χεζμπολάχ είναι μια ζωτική υπηρεσία για τον ισλαμικό κόσμο, είπε ακόμα.

Μεγάλο πλήθος Ιρανών, πολλοί από αυτούς από την επαρχία, κατέκλυσαν την περιοχή έξω από το μεγάλο τέμενος Μοσάλα.

Η εκφώνηση μέρους του κηρύγματος του Χαμενεΐ έγινε στα αραβικά για να απευθυνθεί σε ολόκληρο τον ισλαμικό κόσμο, και «ιδιαίτερα στο αγαπημένο έθνος του Λιβάνου και της Παλαιστίνης» είχε ανακοινωθεί νωρίτερα στον λογαριασμό του.

Στο μεταξύ, το Ισραήλ πραγματοποίησε «χειρουργικό βομβαρδισμό» στη Βηρυτό τη νύχτα της Τετάρτης εναντίον του επικεφαλής της εκτελεστικής επιτροπής της Χεζμπολάχ Χασίμ Σαφιεντίν, ανέφεραν τρεις Ισραηλινοί αξιωματούχοι.



Ο Χασίμ Σαφιεντίν ήταν ο επικρατέστερος για να διαδεχθεί τον Χασάν Νασράλα ως ηγέτης της Χεζμπολάχ. Ισραηλινός αξιωματούχος είπε ότι ο βρισκόταν σε ένα καταφύγιο, σε μεγάλο βάθος από το έδαφος, και δεν είναι ακόμη σαφές εάν σκοτώθηκε στην επίθεση.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.