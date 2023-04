Το Ισραήλ πλήττει τον νότιο Λίβανο και τη Λωρίδα της Γάζας

Το Ισραήλ εξαπέλυσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα πλήγματα στον νότιο Λίβανο και στη Λωρίδα της Γάζας, τονίζοντας πως έβαλε στο στόχαστρο θέσεις της Χαμάς, σε αντίποινα για τις εκτοξεύσεις δεκάδων ρουκετών εναντίον της επικράτειάς του.

Οι αεροπορικές επιδρομές άρχισαν λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στη Λωρίδα της Γάζας και οι βομβαρδισμοί στον Λίβανο περί τις 04:00.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως «έπληξε στόχους, ιδίως υποδομές που ανήκουν στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, στον νότιο Λίβανο».

Είναι η πρώτη φορά που το Ισραήλ επιβεβαιώνει πως επιτέθηκε στον Λίβανο από τον Απρίλιο του 2022.



