Το Ισραήλ διαψεύδει ότι ο Νασράλα είχε αποδεχτεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός

Ο πρεσβευτής του Ισραήλ στο Ηνωμένο Βασίλειο, Τζίπι Χοτοβέλι, διέψευσε τον ισχυρισμό του Λιβάνου ότι ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα είχε αποδεχτεί μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός πριν από τη δολοφονία του .

«Ο Χασάν Νασράλα δεν συμφώνησε σε καμία κατάπαυση του πυρός, είναι απλώς γελοίο», είπε ο Τζίπι, μιλώντας στο βρετανικό Sky News την Κυριακή , προσθέτοντας ότι ο ισχυρισμός «δεν έχει βάση με την πραγματικότητα».

«Ας μην μιλήσουμε για τις καλές προθέσεις μιας τρομοκρατικής οργάνωσης. Δεν έχουν καλές προθέσεις», είπε.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου Abdallah Bou Habib δήλωσε στο CNN ότι ο Νασράλα είχε συμφωνήσει σε μια υποστηριζόμενη από τις ΗΠΑ εκεχειρία 21 ημερών λίγες μέρες πριν δολοφονηθεί από το Ισραήλ, κάτι που επανέλαβε ο Rami Mortada, ο πρεσβευτής του Λιβάνου στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Εκφράσαμε τη συμφωνία μας σε αυτό το σχέδιο που τέθηκε από τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και 15 άλλα έθνη. Δυστυχώς… όταν ο (Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν) Νετανιάχου έφτασε στη Νέα Υόρκη, απέρριψε όλο αυτό το ειρηνευτικό σχέδιο και εξακολουθεί να το κάνει», είπε ο Μορτάντα στο CNN, αναφερόμενος στη μαχητική ομιλία του Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη τον περασμένο μήνα.

Ο Μορτάντα είπε ότι το σχέδιο κατάπαυσης του πυρός είναι «ένα κείμενο που εξακολουθεί να είναι δεσμευτικό» για τον Λίβανο. Πρόσθεσε ότι είναι «μια δήλωση του γεγονότος που είναι γνωστό σε όλους» ότι οι προοπτικές για κατάπαυση του πυρός εκτροχιάστηκαν από τη δολοφονία του Νασράλα. «Έχουμε να κάνουμε με μια ισραηλινή κυβέρνηση που υποκινεί τον πόλεμο», είπε ο Mortada.

Πηγή: skai.gr

