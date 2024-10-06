Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή είχε στόχο τρία αυτοκίνητα που μετέφεραν ιατρικό και βοηθητικό υλικό στη βιομηχανική πόλη Χομς της Συρίας, μετέδωσε το συριακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων την Κυριακή, προσθέτοντας ότι αναφέρθηκαν υλικές ζημιές.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων επικαλείται τον επικεφαλής της βιομηχανικής πόλης σε μια πόλη της Χομς, ο οποίος είπε ότι κανένα εργοστάσιο δεν έγινε στόχος εντός της πόλης και ότι ο ήχος της έκρηξης ήταν αποτέλεσμα της ισραηλινής επίθεσης.

Το Ισραήλ πραγματοποιεί επιδρομές εναντίον στόχων που συνδέονται με το Ιράν στη Συρία εδώ και χρόνια, αλλά έχει εντείνει τέτοιες επιδρομές από την περσινή επίθεση της 7ης Οκτωβρίου της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος που πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.