Ο Νασράλα είχε συμφωνήσει σε εκεχειρία πριν από τη δολοφονία του, λέει ο Λιβανέζος ΥΠΕΞ στο CNN

Ο υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου Αμπντάλα Μπου Χαμπίμπ δήλωσε στο CNN ότι ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, είχε συμφωνήσει σε εκεχειρία 21 ημερών λίγες ημέρες πριν δολοφονηθεί από το Ισραήλ.

Η προσωρινή κατάπαυση του πυρός είχε προταθεί από τον Τζο Μπάιντεν, τον Εμανουέλ Μακρόν και άλλους συμμάχους κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την περασμένη εβδομάδα.

«Ο Νασράλα συμφώνησε, συμφώνησε» είπε ο Χαμπίμπ στην Κριστιάν Αμανπούρ σε συνέντευξη που μεταδόθηκε την Τετάρτη.

Lebanon’s Foreign Minister Abdallah Bou Habib tells CNN that Hezbollah leader Hassan Nasrallah had agreed to a 21-day ceasefire just before he was assassinated by Israel.



The temporary ceasefire was called for by President Biden, President Macron and other allies during last… — Christiane Amanpour (@amanpour) October 3, 2024

«Συμφωνήσαμε απόλυτα. Ο Λίβανος συμφώνησε σε κατάπαυση του πυρός, αλλά σε διαβούλευση με τη Χεζμπολάχ. Ο πρόεδρος της Βουλής του Λιβάνου συνεννοήθηκε με τη Χεζμπολάχ και ενημερώσαμε τους Αμερικανούς και τους Γάλλους τι συνέβη. Και μας είπαν ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου συμφώνησε επίσης με τη δήλωση που εκδόθηκε και από τους δύο προέδρους, Μπάιντεν και Μακρόν».

Ο ανώτερος σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Άμος Χόχσταϊν επρόκειτο στη συνέχεια να μεταβεί στον Λίβανο για να διαπραγματευτεί την κατάπαυση του πυρός, συνέχισε ο Χαμπίμπ.

«Μας είπαν ότι ο κ. Νετανιάχου συμφώνησε σε αυτό και έτσι πήραμε τη συγκατάθεση της Χεζμπολάχ σε αυτό και ξέρετε τι συνέβη από τότε» συνέχισε ο Χαμπίμπ.

Ο Νασράλα σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή την Παρασκευή στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Μια μέρα νωρίτερα, κοινή δήλωση που εξέδωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία, η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ιαπωνία, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ηνωμένο Βασίλειο και το Κατάρ ζητούσαν εκεχειρία 21 ημερών, «για να δοθεί η ευκαιρία στη διπλωματία να πετύχει και να αποφευχθούν περαιτέρω κλιμακώσεις πέρα ​​από τα σύνορα».

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη φθίνουσα επιρροή των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή, ο Χαμπίμπ είπε ότι η Ουάσιγκτον ήταν «πάντα σημαντική από αυτή την άποψη».

«Δεν νομίζω ότι έχουμε εναλλακτική. Χρειαζόμαστε τη βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Είτε το καταλάβουμε είτε όχι, δεν είμαστε σίγουροι ακόμα, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πολύ σημαντικές, ζωτικής σημασίας για να συμβεί η κατάπαυση του πυρός», είπε ο Χαμπίμπ.

