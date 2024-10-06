Λογαριασμός
Τρομοκρατική επίθεση σε σταθμό λεωφορείων στο νότιο Ισραήλ - Νεκροί ο δράστης και μία γυναίκα, 10 τραυματίες

Ως δράστη της επίθεσης οι ισραηλινές αρχές κατονόμασαν τον Ahmad al-Uqbi, 29 ετών, από έναν οικισμό Βεδουίνων κοντά στην πόλη Lakiya, ο οποίος έχει ισραηλινή υπηκοότητα

UPDATE: 16:28
Απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας στο νότιο Ισραήλ - Νεκρός ο δράστης, δύο τραυματίες

Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της και άλλοι 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ένοπλος άνοιξε πυρ στον κεντρικό σταθμό λεωφορείων της πόλης Beersheba του νότιου Ισραήλ.

Ο δράστης έπεσε νεκρός από αστυνομικά πυρά στο σημείο με την αστυνομία να χαρακτηρίζει το περιστατικό «τρομοκρατική επίθεση».

Το θύμα της επίθεσης είναι η Σίρα Σούσλικ όπως ανέφερε αργότερα η αστυνομία, προσθέτοντας ότι ήταν αξιωματικός της συνοριακής αστυνομίας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ισραηλινού Τύπου η γυναίκα ήταν 19 ετών και σκοτώθηκε ενώ αντιμετώπιζε τον δράστη τη στιγμή της επίθεσης.

Ισραήλ

Ως δράστη της επίθεσης οι ισραηλινές αρχές κατονόμασαν τον Ahmad al-Uqbi, 29 ετών, από έναν οικισμό Βεδουίνων κοντά στην πόλη Lakiya, ο οποίος έχει ισραηλινή υπηκοότητα.

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες αναφορές ισραηλινών μέσων ο ένοπλος φέρεται να είχε σχέση με τον Muhanad Alukabi, ο οποίος πραγματοποίησε επίθεση με όπλο στον ίδιο σταθμό λεωφορείων Beersheba τον Οκτώβριο του 2015.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση από τις αρχές που προσφέρουν ιατρική περίθαλψη για το συμβάν 10 άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Soroka.

Η κατάσταση της υγείας μιας κοπέλας 20 ετών κρίνεται από σε μέτρια έως σοβαρή καθώς φέρει τραύματα από πυροβολισμό.

Τέσσερα άτομα περίπου 20 ετών έχουν επίσης τραύματα από πυρά με την κατάσταση της υγείας τους να εμπνέει μέτρια ανησυχία με τραύματα από πυροβολισμό.

Πέντε είναι σε ήπια κατάσταση έχοντας τραυματιστεί από θραύσματα γυαλιού ενώ φέρουν και άλλου είδους χτυπήματα ενώ τρία άτομα απομακρύνθηκαν εκδηλώνοντας πανικό, από το σημείο.

Το σημείο έχει αποκλειστεί από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

