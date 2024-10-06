Απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας στο νότιο Ισραήλ - Νεκρός ο δράστης, δύο τραυματίες

Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της και άλλοι 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ένοπλος άνοιξε πυρ στον κεντρικό σταθμό λεωφορείων της πόλης Beersheba του νότιου Ισραήλ.

Ο δράστης έπεσε νεκρός από αστυνομικά πυρά στο σημείο με την αστυνομία να χαρακτηρίζει το περιστατικό «τρομοκρατική επίθεση».

Το θύμα της επίθεσης είναι η Σίρα Σούσλικ όπως ανέφερε αργότερα η αστυνομία, προσθέτοντας ότι ήταν αξιωματικός της συνοριακής αστυνομίας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ισραηλινού Τύπου η γυναίκα ήταν 19 ετών και σκοτώθηκε ενώ αντιμετώπιζε τον δράστη τη στιγμή της επίθεσης.

Ως δράστη της επίθεσης οι ισραηλινές αρχές κατονόμασαν τον Ahmad al-Uqbi, 29 ετών, από έναν οικισμό Βεδουίνων κοντά στην πόλη Lakiya, ο οποίος έχει ισραηλινή υπηκοότητα.

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες αναφορές ισραηλινών μέσων ο ένοπλος φέρεται να είχε σχέση με τον Muhanad Alukabi, ο οποίος πραγματοποίησε επίθεση με όπλο στον ίδιο σταθμό λεωφορείων Beersheba τον Οκτώβριο του 2015.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση από τις αρχές που προσφέρουν ιατρική περίθαλψη για το συμβάν 10 άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Soroka.

Η κατάσταση της υγείας μιας κοπέλας 20 ετών κρίνεται από σε μέτρια έως σοβαρή καθώς φέρει τραύματα από πυροβολισμό.

Τέσσερα άτομα περίπου 20 ετών έχουν επίσης τραύματα από πυρά με την κατάσταση της υγείας τους να εμπνέει μέτρια ανησυχία με τραύματα από πυροβολισμό.

Πέντε είναι σε ήπια κατάσταση έχοντας τραυματιστεί από θραύσματα γυαλιού ενώ φέρουν και άλλου είδους χτυπήματα ενώ τρία άτομα απομακρύνθηκαν εκδηλώνοντας πανικό, από το σημείο.

Το σημείο έχει αποκλειστεί από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Update to the terror attack by the Be'er Sheva Central Bus Station.



MDA EMTs and Paramedics are treating 8 casualties: 1 in moderate to serious condition, 4 in moderate condition and 3 in mild condition. 1 casualty in critical condition is being treated on scene by MDA teams. pic.twitter.com/FQsAFi9jFN — Magen David Adom (@Mdais) October 6, 2024

Πηγή: skai.gr

