Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) επιχειρούν στη Ράφα με «στοχευμένο» και «ακριβή» τρόπο, δήλωσε σήμερα Τρίτη ο αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με δημοσίευμα του Reuters το οποίο επικαλούμενο αυτόπτες μάρτυρες, μετέδιδε πως ισραηλινά τανκς βρίσκονται στο κέντρο της Ράφα, παρά την εντολή του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου στο Τελ Αβίβ να σταματήσει τη στρατιωτική επιχείρηση.

«Υπάρχουν ακόμη τάγματα της Χαμάς στη Ράφα. Πριν από μερικές ημέρες, πύραυλοι από τη Ράφα εκτοξεύτηκαν προς το Τελ Αβίβ, εκατομμύρια άνθρωποι πήγαν στα καταφύγια», είπε, αναφερόμενος στην επίθεση που σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή το μεσημέρι και την οποία ανέλαβε η Χαμάς.

«Σήμερα και χθες, εντοπίσαμε ξανά σήραγγες κατά μήκος του Διαδρόμου Φιλαδέλφι, αυτές είναι σήραγγες που πηγαίνουν στο Σινά», πρόσθεσε.

Ο Χαγκάρι είπε ότι ο Ισραηλινός Στρατός κατεδαφίζει τις σήραγγες στο Σινά και συνομιλεί με την αιγυπτιακή κυβέρνηση.

Ο Διάδρομος της Φιλαδέλφι είναι μια λωρίδα γης μήκους 14 χιλιομέτρων και πλάτους 100 μέτρων που εκτείνεται κατά μήκος των συνόρων μεταξύ Γάζας και Αιγύπτου. Τα ισραηλινά στρατεύματα μπήκαν στον διάδρομο και ανέλαβαν τον έλεγχο της διέλευσης της Ράφα νωρίτερα αυτό το μήνα.

Σχετικό βίντεο με ισραηλινά τανκς στην Ράφα

Exclusive footage from Al Jazeera shows Israeli occupation tanks advancing further into the west of Rafah city.



The Israeli occupation intends to fully occupy the Philadelphi Axis with Egypt, effectively encircling the Strip and implementing disastrous restrictions. pic.twitter.com/6rgaIOJ8XK — Quds News Network (@QudsNen) May 28, 2024

