Κατολίσθηση στην Παπούα Νέα Γουϊνέα: Δορυφορικές εικόνες και βίντεο αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής

Δορυφορικές εικόνες από πριν και μετά την κατολίσθηση δείχνουν ένα τεράστιο τμήμα του σημείου στην ορεινή περιοχή Ένγκα να έχει κυριολεκτικά αποκολληθεί

Παπούα

Το εύρος της καταστροφικής κατολίσθησης, που άφησε πίσω της 2.000 ανθρώπους θαμμένους κάτω από τόνους βράχων και λάσπης, αποκαλύπτουν δορυφορικές εικόνες και βίντεο

Δορυφορικές εικόνες από πριν και μετά την κατολίσθηση δείχνουν ένα τεράστιο τμήμα του σημείου στην ορεινή περιοχή Ένγκα να έχει κυριολεκτικά αποκολληθεί.

Εικόνα πριν την κατολίσθηση

κατολίσθηση

Εικόνα μετά την κατολίσθηση

κατολισθηση

Περισσότερα από 150 σπίτια στο χωριό Γιαμπαλί θάφτηκαν κάτω από τόνους λάσπης και βράχων, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Το Εθνικό Κέντρο Καταστροφών της χώρας ανέφερε ότι υπάρχουν φόβοι πως σχεδόν 2.000 άνθρωποι έχουν θαφτεί μέσα στα σπίτια τους.

Η κατολίσθηση  έπληξε το απομακρυσμένο χωριό Kaokalam , περίπου 600 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πρωτεύουσας Port Moresby, περίπου στις 3 π.μ. τοπική ώρα την Παρασκευή, αφήνοντας έναν όγκο από χώματα όσο τέσσερα γήπεδα ποδοσφαίρου.

Το φαινόμενο σημειώθηκε την ώρα που οι κάτοικοι της περιοχής  κοιμόντουσαν στα σπίτια της με τους διασώστες να δίνουν μάχη με τον χρόνο προκειμένου να φτάσουν σε ένα τόσο απομακρυσμένο μέρος. Οι κάτοικοι προσπαθούσαν με τα χέρια τους να σκάψουν για να απεγκλωβίσουν ανθρώπους.

Η περιοχή παρέμεινε ασταθής, με μικρότερες κατολισθήσεις να σημειώνονται τακτικά και να θέτουν σε κίνδυνο τα σωστικά συνεργεία. Η κυβέρνηση έδωσε εντολή να απομακρυνθούν σχεδόν 7.000 άνθρωποι από το σημείο.
 

