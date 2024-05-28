Το εύρος της καταστροφικής κατολίσθησης, που άφησε πίσω της 2.000 ανθρώπους θαμμένους κάτω από τόνους βράχων και λάσπης, αποκαλύπτουν δορυφορικές εικόνες και βίντεο.

Over 2,000 buried alive In Papua New Guinea Landslide



Locals in northern Papua New Guinea seen searching desperately with shovels and bare hands through muddy rubble and debris, video from the U.N. shows after a massive landslide swept through the area



India extends immediate… pic.twitter.com/z1zEVUgvGk May 28, 2024

Δορυφορικές εικόνες από πριν και μετά την κατολίσθηση δείχνουν ένα τεράστιο τμήμα του σημείου στην ορεινή περιοχή Ένγκα να έχει κυριολεκτικά αποκολληθεί.

Εικόνα πριν την κατολίσθηση

Εικόνα μετά την κατολίσθηση

Περισσότερα από 150 σπίτια στο χωριό Γιαμπαλί θάφτηκαν κάτω από τόνους λάσπης και βράχων, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Το Εθνικό Κέντρο Καταστροφών της χώρας ανέφερε ότι υπάρχουν φόβοι πως σχεδόν 2.000 άνθρωποι έχουν θαφτεί μέσα στα σπίτια τους.

Η κατολίσθηση έπληξε το απομακρυσμένο χωριό Kaokalam , περίπου 600 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πρωτεύουσας Port Moresby, περίπου στις 3 π.μ. τοπική ώρα την Παρασκευή, αφήνοντας έναν όγκο από χώματα όσο τέσσερα γήπεδα ποδοσφαίρου.

Το φαινόμενο σημειώθηκε την ώρα που οι κάτοικοι της περιοχής κοιμόντουσαν στα σπίτια της με τους διασώστες να δίνουν μάχη με τον χρόνο προκειμένου να φτάσουν σε ένα τόσο απομακρυσμένο μέρος. Οι κάτοικοι προσπαθούσαν με τα χέρια τους να σκάψουν για να απεγκλωβίσουν ανθρώπους.

Η περιοχή παρέμεινε ασταθής, με μικρότερες κατολισθήσεις να σημειώνονται τακτικά και να θέτουν σε κίνδυνο τα σωστικά συνεργεία. Η κυβέρνηση έδωσε εντολή να απομακρυνθούν σχεδόν 7.000 άνθρωποι από το σημείο.



Πηγή: skai.gr

