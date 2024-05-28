Μπορέλ: Υπερ της ελληνο-πολωνικής πρωτοβουλίας για κοινή αντιπυραυλική ασπίδα

Η πρωτοβουλία του Έλληνα πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη και του Πολωνού πρωθυπουργού, Ντ. Τουσκ, για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού αντιαεροπορικού θόλου, συζητήθηκε σήμερα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, σε επίπεδο Υπουργών 'Αμυνας.

Ερωτηθείς σχετικά, ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, Ζοζέπ Μπορέλ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, δήλωσε ότι η πρωτοβουλία μιας κοινής ευρωπαϊκής αντιπυραυλικής ασπίδας είναι «απόλυτα λογική» για την προστασία ολόκληρου του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου, πλην όμως είναι ένα τεχνικά περίπλοκο ζήτημα.

«Είναι πολύ λογικό να έχουμε ένα σύστημα αεράμυνας που θα προστατεύει ολόκληρο τον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο», είπε ο Ζ. Μπορέλ.

«Έχουμε μια εσωτερική αγορά για εμπορικές συναλλαγές, γιατί να μην έχουμε ένα κοινό αμυντικό αεροπορικό σύστημα, προκειμένου να υπερασπιστούμε ολόκληρο τον εναέριο χώρο με μια κοινή δυνατότητα; Ασφαλώς και έχει νόημα», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι εναπόκειται στους υπουργούς 'Αμυνας να το αποφασίσουν.

Συνεχίζοντας, ο Ύπατος Εκπρόσωπος εξήγησε ότι η υλοποίηση ενός τέτοιου συστήματος δεν θέτει μόνο ζήτημα χρηματοδότησης, αλλά και θέματα που είναι «τεχνικά» σύνθετα. «Ο διάβολος βρίσκεται στις λεπτομέρειες. Πώς θα λειτουργήσει, ποιος θα το διοικεί, που θα βρίσκονται οι πύραυλοι αυτού του αμυντικού συστήματος, ποιος θα παίρνει τις αποφάσεις...», ανέφερε ο Ζ. Μπορέλ.

Σημείωσε, επίσης, ότι το θέμα αυτό πρέπει να εξεταστεί πρώτα από πλευράς προϋπολογισμού της ΕΕ, ο οποίος δεν μπορεί να χρηματοδοτεί όπλα και πρόσθεσε ότι ένα σύστημα αεράμυνας πρέπει να σχεδιαστεί, να αποφασιστεί και να διαχειρίζεται από το στρατό και όχι από ευρωϋπαλλήλους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.