Χαμός στο γαλλικό κοινοβούλιο: Βουλευτής σήκωσε τη σημαία της Παλαιστίνης εν ώρα συνεδρίασης (Βίντεο)

Η πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης Γιαέλ Μπράουν-Πιβ αναγκάστηκε να αναστείλει τη συνεδρίαση μετά το περιστατικό

Σημαία Παλαιστίνης

Αναστάτωση προκλήθηκε κατά τη συνεδρίαση του γαλλικού κοινοβουλίου όταν ο βουλευτής του κόμματος La France Insoumis (LFI), Σεμπάστιαν Ντελογκού, σηκώθηκε όρθιος και άρχισε να κυματίζει την  παλαιστινιακή  σημαία  προκειμένου να επιστήσει την προσοχή στον ισραηλινό πόλεμο στη Γάζα.

«Αυτό δεν είναι ανεκτό», είπε η πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης Γιαέλ Μπράουν-Πιβέ η οποία και αναγκάστηκε να αναστείλει τη συνεδρίαση.

«Θα συνεχίσουμε να κουβαλάμε τις φωνές της ειρήνης παντού, όλη την ώρα», δήλωσε αργότερα το κόμμα LFI στο X, όπου δημοσίευσε το βίντεο με το περιστατικό. 

Ο βουλευτής σήκωσε τη σημαία της Παλαιστίνης ενώ ο υπουργός Εξωτερικού Εμπορίου Franck Riester απαντούσε σε ερώτηση σχετικά με τον πόλεμο στη Γάζα.

