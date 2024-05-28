Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η Ισλαμική Τζιχάντ δημοσίευσε βίντεο με ισραηλινό όμηρο: «Τις επόμενες ημέρες θα μάθετε τι μου συνέβη»

Οι Ταξιαρχίες Al-Quds, η στρατιωτική πτέρυγα της ένοπλης πτέρυγας της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ, δημοσίευσαν βίντεο με έναν ισραηλινό αιχμάλωτο της

Όμηρος Ισραήλ

Η Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ (PIJ) έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο σήμερα, Τρίτη με τον Ισραηλινό πολίτη Alexander Sasha Popanov, ο οποίος αυτή τη στιγμή κρατείται αιχμάλωτος στη Γάζα, σύμφωνα με την Jerusalim Post.

Στα πρώτα δευτερόλεπτα στο βίντεο ο Alexander Sasha Popanov απευθύνεται στον ισραηλινό λαό καθώς και σε «όλους όσους διαμαρτύρονται».

Ξεκινά το σύντομο βίντεο λέγοντας «τις επόμενες μέρες θα ακούσετε την αλήθεια για ό,τι συνέβη σε μένα, καθώς και στους άλλους κρατούμενους στη Γάζα».

Το μήνυμά του τελειώνει με τη δήλωση «περιμένετε υπομονετικά».

Στη συνέχεια, το βίντεο τρεμοπαίζει ανάμεσα σε πλάνα από την εκτόξευση ενός πυραύλου και εμφανίζοντα δύο ανδρικές φιγούρες. Δεν είναι σαφές ποιες είναι οι ανδρικές φιγούρες στο βίντεο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: όμηρος Ισραήλ Λωρίδα της Γάζας
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark