Η Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ (PIJ) έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο σήμερα, Τρίτη με τον Ισραηλινό πολίτη Alexander Sasha Popanov, ο οποίος αυτή τη στιγμή κρατείται αιχμάλωτος στη Γάζα, σύμφωνα με την Jerusalim Post.

Στα πρώτα δευτερόλεπτα στο βίντεο ο Alexander Sasha Popanov απευθύνεται στον ισραηλινό λαό καθώς και σε «όλους όσους διαμαρτύρονται».

Ξεκινά το σύντομο βίντεο λέγοντας «τις επόμενες μέρες θα ακούσετε την αλήθεια για ό,τι συνέβη σε μένα, καθώς και στους άλλους κρατούμενους στη Γάζα».

Το μήνυμά του τελειώνει με τη δήλωση «περιμένετε υπομονετικά».

Στη συνέχεια, το βίντεο τρεμοπαίζει ανάμεσα σε πλάνα από την εκτόξευση ενός πυραύλου και εμφανίζοντα δύο ανδρικές φιγούρες. Δεν είναι σαφές ποιες είναι οι ανδρικές φιγούρες στο βίντεο.

Al-Quds Brigades sends a message: The Netanyahu government does not want to pay the price... Soon our prisoner, Alexander Turbanov, will speak. pic.twitter.com/k1Y9ITSe2B — The News Room (@TheNewsRoom0) May 28, 2024

Πηγή: skai.gr

