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Το Ιράν δημοσιοποίησε νέο βίντεο από την επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ που σκότωσε τον Αλί Χαμενεΐ

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης δημοσιοποίησαν ένα νέο βίντεο από τα επακόλουθα των αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων που σκότωσαν τον Αλί Χαμενεΐ

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Χαμενεΐ

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης δημοσιοποίησαν - όπως υποστηρίζουν - ένα νέο βίντεο από τα επακόλουθα των αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων που σκότωσαν τον πρώην ανώτατο ηγέτη της χώρας, Αλί Χαμενεΐ.

Το υλικό δόθηκε στη δημοσιότητα ενώ συνεχίζονται οι τελετές κηδείας του Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα, σκοτώθηκε στο συγκρότημά του μαζί με τέσσερα μέλη της οικογένειάς του και αρκετούς ανώτατους αξιωματούχους, κατά τα πρώτα πλήγματα της αμερικανοϊσραηλινής επιχείρησης κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Αλί Χαμενεΐ Ιράν Κρίση στη Μέση Ανατολή
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