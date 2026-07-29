Μητσοτάκης από Αγαθονήσι: Θα εμποδίσουμε τους άθλιους διακινητές να εκμεταλλεύονται απελπισμένους

Αυστηρό μήνυμα στα δίκτυα των διακινητών μεταναστών έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το ακριτικό Αγαθονήσι, κατά την επίσκεψή του στο επιτηρητικό φυλάκιο του νησιού, τονίζοντας πως θα τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους».

«Είναι ξεχωριστή τιμή να βρίσκομαι κάτω από τη μεγάλη σημαία που κυματίζει στο ακριτικό Αγαθονήσι. Από εδώ στέλνουμε ένα μήνυμα αποτροπής, υπευθυνότητας και εθνικής αυτοπεποίθησης», ανέφερε αρχικά ο πρωθυπουργός.

«Οι νησιώτες μας πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς με τις Ένοπλες Δυνάμεις μας. Το φυλάκιο επιτελεί έναν σημαντικό ρόλο, όχι μόνο στην άμυνα και την επιτήρηση της περιοχής, αλλά και στη μάχη κατά της παράνομης μετανάστευσης», επισήμανε.

Αναφερόμενος στο μεταναστευτικό, ο κ. Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα προς τα κυκλώματα διακινητών: «Στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρνουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη».

Στη συνέχεια επισκέφθηκε το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αγαθονησίου, ένα έργο που ολοκληρώθηκε με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, υπογραμμίζοντας τη σημασία των επενδύσεων και στα μικρά ακριτικά νησιά.

Πηγή: skai.gr

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