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Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Τύρναβο - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο - Στο σημείο 26 πυροσβέστες με 10 οχήματα 

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Φωτιά

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης σε χαμηλή βλάστηση στον Τύρναβο Θεσσαλίας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 10:00 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 26 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη  και 1 ελικόπτερο.

Υδροφόρες και μηχανήματα έργου του δήμου Τυρνάβου κινητοποιήθηκαν για να συνδράμουν στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό  Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Φωτιά Τύρναβος
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