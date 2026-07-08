Μακρόν: Σε εξέλιξη οι διαβουλεύσεις με Τουρκία και Ιταλία για το σύστημα αεράμυνας SAMP/T

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η Γαλλία βρίσκεται σε συνεχείς διαβουλεύσεις με την Τουρκία και την Ιταλία σχετικά με το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας SAMP/T.

«Έχουμε σε εξέλιξη εργασίες σε γαλλοϊταλικό επίπεδο, μαζί με την Τουρκία, οι οποίες είναι τεχνικού χαρακτήρα και συνεχίζονται», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μακρόν.

Υπενθυμίζεται ότι το πρακτορείο Reuters είχε μεταδώσει τη Δευτέρα ότι η Γαλλία εμφανιζόταν πλέον ανοιχτή στο ενδεχόμενο πώλησης του γαλλοϊταλικού αντιαεροπορικού συστήματος SAMP/T στην Τουρκία, εγκαταλείποντας τη στάση πολιτικής αντίθεσης που τηρούσε επί χρόνια.

Τέσσερις πηγές του πρακτορείου Reuters είχαν αναφέρει ότι η αλλαγή στάσης του Παρισιού ήρθε μετά από συνομιλίες μεταξύ του Γάλλου προέδρου και της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζιόρτζια Μελόνι κατά τη διάρκεια μιας συνόδου κορυφής στις 25 Ιουνίου, εν όψει της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Το SAMP/T, γνωστό και ως Mamba, κατασκευάζεται από τη γαλλο-ιταλική κοινοπραξία Eurosam, στην οποία συμμετέχουν οι εταιρείες MBDA France, MBDA Italy και Thales.

Το σύστημα μπορεί να παρακολουθεί δεκάδες στόχους ταυτόχρονα, να αναχαιτίζει πολλαπλές απειλές ταυτόχρονα και είναι το μοναδικό σύστημα ευρωπαϊκής κατασκευής που ισχυρίζεται ότι είναι σε θέση να αναχαιτίζει βαλλιστικούς πυραύλους.

Αν και συχνά περιγράφεται ως το ευρωπαϊκό αντίστοιχο του αμερικανικού συστήματος Patriot, οι αναλυτές έχουν διχασμένες απόψεις όσον αφορά την αποτελεσματικότητά του, επισημαίνοντας το γεγονός ότι δεν έχει χρησιμοποιηθεί σε μάχη όλα αυτά τα χρόνια.

Η Τουρκία διαθέτει τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό του ΝΑΤΟ, αλλά η αεροπορική άμυνα παραμένει ένα κρίσιμο ζήτημα, καθώς δεν διαθέτει δικά της πλήρως ανεπτυγμένα συστήματα πυραυλικής άμυνας και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα συστήματα και τα μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ.

Η Τουρκία επιδιώκει την απόκτηση του συστήματος αυτού στο πλαίσιο του προγραμματισμένου ολοκληρωμένου δικτύου αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας «Steel Dome».

Ιράν

Όσον αφορά την κατάσταση στο Ιράν, ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε ότι «τα ιρανικά πλήγματα (σ.σ. κατά πλοίων στο Στενό του Ορμούζ) παραβίασαν τη συμφωνία. Οι Ιρανοί έκαναν λάθος που προχώρησαν σε αυτή την ενέργεια».

Ωστόσο, πρόσθεσε, ότι η εκτίμησή του είναι «ότι οι συνομιλίες στο πλαίσιο της 60ήμερης εκεχειρίας με το Ιράν θα συνεχιστούν». «Η πρόταση για γαλλοβρετανική αποστολή στο Στενό του Ορμούζ παραμένει επίκαιρη», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η ενδιάμεση συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν έχει λήξει μετά τις επιθέσεις.

Γροιλανδία

Στο μεταξύ, ο Μακρόν δήλωσε και ότι δεν πιστεύει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταλάβουν τη Γροιλανδία, μιλώντας στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

«Στη συμμαχία μας, δεν υπάρχουν μόνο κανόνες αλληλεγγύης σε περίπτωση που κάποιος από εμάς δεχθεί επίθεση, αλλά υπάρχουν, φυσικά, και κανόνες αλληλεγγύης που διασφαλίζουν ότι δεν θα επιτεθούμε ο ένας στον άλλον», πρόσθεσε ο ίδιος.

Μακρόν: «Δεν άκουσα τον Τραμπ να εκφράζει παράπονα για τους συμμάχους κεκλεισμένων των θυρών»

Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν άκουσε τον Τραμπ να εκφράζει παράπονα ή επικρίσεις για τους συμμάχους κεκλεισμένων των θυρών.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μαζί με τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στην Άγκυρα, ο Τραμπ χαρακτήρισε την Ισπανία κακό εταίρο στη στρατιωτική συμμαχία και επανέλαβε τις αξιώσεις του για τη Γροιλανδία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.