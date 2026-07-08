Σε μια επίδειξη ισχύος προς το εσωτερικό και το εξωτερικό, το ιρανικό καθεστώς συνοδεύει τις τελετές για τον Αλί Χαμενεΐ με μια νέα εκστρατεία απειλών κατά του Ντόναλντ Τραμπ. Φιλοκυβερνητικά μέσα και αξιωματούχοι ζητούν την τιμωρία του Αμερικανού προέδρου, με ορισμένους να φτάνουν ακόμη και στην προκήρυξη αμοιβής για τη δολοφονία του.

Χιλιάδες άνθρωποι συνόδευσαν την Τετάρτη στην ιερή για τους σιίτες πόλη Νατζάφ του Ιράκ τη σορό του δολοφονημένου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Κρατώντας μεγάλα πορτρέτα του εκλιπόντος ηγέτη, οι συγκεντρωμένοι παρατάχθηκαν κατά μήκος της διαδρομής και φώναζαν συνθήματα όπως «Θάνατος στην Αμερική» και «Θάνατος στο Ισραήλ», ενώ το φέρετρο του Χαμενεΐ μεταφερόταν πάνω σε μεγάλο φορτηγό στους δρόμους της πόλης.

Πάνω από το πλήθος κυμάτιζαν ιρακινές και ιρανικές σημαίες, καθώς και τα λάβαρα των ισχυρών φιλοϊρανικών πολιτοφυλακών του Ιράκ, μέλη και υποστηρικτές των οποίων συμμετείχαν στην πομπή.

Η Νατζάφ έχει ιδιαίτερη σημασία για τους σιίτες μουσουλμάνους σε όλο τον κόσμο, καθώς εκεί βρίσκεται ο τάφος του ιμάμη Αλί, εξαδέλφου και γαμπρού του προφήτη Μωάμεθ.

Το φέρετρο του Χαμενεΐ έφτασε το βράδυ της Τρίτης στο διεθνές αεροδρόμιο της Νατζάφ, όπου πραγματοποιήθηκε επίσημη υποδοχή παρουσία του Ιρακινού πρωθυπουργού Αλί αλ Ζαΐντι, ανώτερων κρατικών αξιωματούχων και θρησκευτικών ηγετών.

Στη Νατζάφ έφτασαν επίσης ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, και διοικητές των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, προκειμένου να συμμετάσχουν στη νεκρική πομπή, η οποία αναμένεται να συνεχιστεί προς την ιερή πόλη Καρμπάλα, πριν η σορός επιστρέψει στο Ιράν για την ταφή.

Απειλές κατά Τραμπ και Νετανιάχου

Την ίδια ώρα, ο Μοχσέν Ρεζαΐ, σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη, δήλωσε την Τρίτη ότι η εκδίκηση κατά του Ντόναλντ Τραμπ και του Μπενιαμίν Νετανιάχου αποτελεί μέρος των στόχων της Ισλαμικής Επανάστασης.

«Υπάρχει μια πολύ ισχυρή λαϊκή απαίτηση ώστε τόσο ο Νετανιάχου όσο και ο Τραμπ όχι μόνο να τιμωρηθούν», είπε ο Ρεζαΐ. «Δεν αρκεί να τιμωρηθούν· πρέπει επίσης να πληρώσουν το τίμημα για όλες τις ζημιές που προκάλεσαν». Πρόσθεσε ακόμη ότι ο Νετανιάχου είναι «διεθνής εγκληματίας» και πρέπει να τιμωρηθεί.



«Θέλω το κεφάλι του Τραμπ»

Στο ίδιο κλίμα, η εφημερίδα Kayhan, που θεωρείται προσκείμενη του ιρανικού καθεστώτος, κυκλοφόρησε σήμερα με πρωτοσέλιδο τίτλο: «Θέλω το κεφάλι του Τραμπ», σύμφωνα με το ισραηλινό μέσο Channel 12.

Ο διευθυντής της εφημερίδας, Χοσεΐν Σαριατμανταρί, κάλεσε, μέσω άρθρου του, να ανακοινωθεί επισήμως ότι ο Τραμπ, οι συνεργάτες του και οι πιλότοι που, όπως ισχυρίζεται, συμμετείχαν στη δολοφονία του Αλί Χαμενεΐ, έχουν «καταδικαστεί σε θάνατο». Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Αμερικανός πρόεδρος θα πρέπει να δολοφονηθεί όπου κι αν βρίσκεται.

Ο Σαριατμανταρί ζήτησε από την κυβέρνηση της Τεχεράνης να επικηρύξει τον Ντόναλντ Τραμπ, με χρηματική αμοιβή για όποιον τον σκοτώσει. Υποστήριξε ότι στο Ιράν έχουν ήδη συγκεντρωθεί περισσότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια για τον σκοπό αυτό.

Παράλληλα, κάλεσε την ιρανική διαπραγματευτική ομάδα να θέσει ως πρώτο όρο σε κάθε μελλοντικό μνημόνιο συνεννόησης την έκδοση του Τραμπ στο Ιράν, ώστε να δικαστεί και να τιμωρηθεί.

Επιπλέον, ζήτησε να ανακοινωθεί ότι δεν θα υπάρξει κανένας διάλογος με τον Τραμπ ή τους εκπροσώπους του, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα υβριστικούς χαρακτηρισμούς σε βάρος του Αμερικανού προέδρου. Επανέλαβε ότι η έκδοση του Τραμπ στο Ιράν θα πρέπει να αποτελεί την πρώτη προϋπόθεση για οποιοδήποτε μελλοντικό μνημόνιο συνεννόησης.

Η προβολή των μηνυμάτων εκδίκησης δίπλα στις εικόνες από την πομπή της κηδείας αποσκοπεί, σύμφωνα με το δημοσίευμα, στο να μεταφέρει ένα σαφές μήνυμα προς την ιρανική κοινή γνώμη. Για το καθεστώς, το πένθος για τον Χαμενεΐ δεν αποτελεί απλώς μια τελετή αποχαιρετισμού, αλλά την αφετηρία της επόμενης φάσης. Το μήνυμα είναι ότι ο ανώτατος ηγέτης μπορεί να πέθανε, όμως η ιδέα της εκδίκησης παραμένει ζωντανή και συνεχίζει να καθοδηγεί την Ισλαμική Επανάσταση.

«Το Ιράν να ανακοινώσει επίσημα τη λήξη του μνημονίου κατανόησης»

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars υποστήριξε ότι η Τεχεράνη θα πρέπει να ανακοινώσει επισήμως τη λήξη του μνημονίου συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη διακοπή των συνομιλιών και τον τερματισμό των διαπραγματεύσεων.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, από την υπογραφή του μνημονίου έως σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παραβιάσει επανειλημμένα και με διάφορους τρόπους πολλούς από τους όρους της συμφωνίας.

Το πρακτορείο αναφέρει ακόμη ότι, παρά τις παραβιάσεις, το Ιράν εξακολουθούσε να αποκομίζει ορισμένα οφέλη από τη συμφωνία, όπως οι εξαγωγές πετρελαίου, η μερική χαλάρωση του οικονομικού αποκλεισμού και οι πιέσεις για περιορισμό των επιθέσεων στον Λίβανο. Ωστόσο, υποστηρίζει ότι από χθες οι αμερικανικές κινήσεις έχουν φτάσει σε σημείο που εξουδετερώνει ακόμη και αυτά τα οφέλη.



Πηγή: skai.gr

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