Σέρρες: Τραγικός θάνατος αγρότη από ανατροπή τρακτέρ στο Στρυμονικό

Τραγική κατάληξη είχε αγροτικό δυστύχημα που σημειώθηκε στην περιοχή του Στρυμονικού Σερρών, όπου ένας 68χρονος αγρότης έχασε τη ζωή του όταν το τρακτέρ που οδηγούσε ανετράπη υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα, ο άνδρας πραγματοποιούσε εργασίες στο χωράφι του και δεν επέστρεψε την προγραμματισμένη ώρα, γεγονός που προκάλεσε την ανησυχία των οικείων του.

Η σύζυγός του ειδοποίησε συγχωριανούς, οι οποίοι έσπευσαν να τον αναζητήσουν. Όταν έφτασαν στο σημείο, τον εντόπισαν εγκλωβισμένο κάτω από το γεωργικό μηχανήμα, χωρίς τις αισθήσεις του. Άμεσα ειδοποιήθηκαν η Πυροσβεστική Υπηρεσία και το ΕΚΑΒ.

Επιχείρηση απεγκλωβισμού χωρίς αποτέλεσμα

Για τον απεγκλωβισμό του χρειάστηκε η συνδρομή πυροσβεστών, ωστόσο ο άτυχος αγρότης ανασύρθηκε νεκρός. Η σορός του μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, όπου διαπιστώθηκε επισήμως ο θάνατός του.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα παραμένουν αδιευκρίνιστες. Την προανάκριση για την υπόθεση έχουν αναλάβει οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές, οι οποίες εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της ανατροπής του τρακτέρ.



Πηγή: skai.gr

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