Σχεδόν αγνώριστη εμφανίζεται η Ντακότα Τζόνσον, καθώς μεταμορφώνεται σε Μέριλιν Μονρόε για τις ανάγκες της νέας ταινίας μικρού μήκους «Flesh Impact».

Η 36χρονη ηθοποιός υποδύεται μια εκδοχή της θρυλικής σταρ του Χόλιγουντ στο απόγειο της καριέρας της, ενώ η Έλεν Μπέρστιν ενσαρκώνει «τη Μέριλιν που ο κόσμος δεν είχε ποτέ την ευκαιρία να γνωρίσει», σύμφωνα με την ανακοίνωση της παραγωγής. Η ταινία, διάρκειας 17 λεπτών, υπογράφεται σε επίπεδο σεναρίου και σκηνοθεσίας από τη Μάγκι Τζίλενχαλ.

Στην πρώτη φωτογραφία που δόθηκε στη δημοσιότητα, η Ντακότα Τζόνσον κοιτάζει απευθείας τον φακό, φορώντας περούκα, η οποία παραπέμπει στο χαρακτηριστικό χτένισμα της Μέριλιν Μονρόε. Στο καστ συμμετέχουν ακόμη ο σύζυγος της Μάγκι Τζίλενχαλ, Πίτερ Σάρσγκααρντ, και η Σεπιντέ Μοάφι, γνωστή από τη σειρά «The Pitt».

Μια «ερωτική επιστολή» προς τη Μέριλιν Μονρόε

Το «Flesh Impact» περιγράφεται ως μια «ερωτική επιστολή» προς τη Μέριλιν Μονρόε και αναμένεται να κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας τον Σεπτέμβριο. Η προβολή θα πραγματοποιηθεί λίγους μήνες μετά την επέτειο των 100 χρόνων από τη γέννηση της Μέριλιν Μονρόε, η οποία γεννήθηκε την 1η Ιουνίου 1926.

Η Μάγκι Τζίλενχαλ δήλωσε ότι ανέκαθεν γοητευόταν από τη Μέριλιν και πως θέλησε να αφηγηθεί την ιστορία της μέσα από μια σύγχρονη οπτική, η οποία θα επιχειρεί να αποκαταστήσει την προσωπική της αφήγηση πίσω από τον μύθο.

Η υπόθεση της ταινίας περιστρέφεται γύρω από μια μυστηριώδη ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία εμφανίζεται σε ένα μικρό θέατρο της Νέας Υόρκης για να περάσει από οντισιόν. Καθώς μιλά για την εμπειρία και τα προσόντα της ως ηθοποιός, αρχίζουν να αποκαλύπτονται στοιχεία για την πραγματική της ταυτότητα, αλλά και για τις παρανοήσεις που έχουν διαμορφωθεί γύρω από τη ζωή της. Η Έλεν Μπέρστιν αναλαμβάνει τον ρόλο αυτής της γυναίκας, παρουσιάζοντας μια εκδοχή της Μέριλιν η οποία θα μπορούσε να είχε υπάρξει, εάν η ζωή της δεν είχε διακοπεί πρόωρα.

Dakota Johnson underwent an intense makeover for her transformation in Flesh Impact, where she plays one of two versions of Marilyn Monroe alongside Ellen Burstyn. https://t.co/W0v3f2wlcF pic.twitter.com/LYI60qKmVZ — E! News (@enews) July 28, 2026

Πηγή: skai.gr

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