Πειραιώς: Ρεκόρ κερδοφορίας στο εξάμηνο - Στα 617 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

Ρεκόρ κερδοφορίας κατέγραψε η Τράπεζα Πειραιώς το πρώτο εξάμηνο του 2026, με τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους να φτάνουν τα 617 εκατ. ευρώ, από 559 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση περίπου 10%.

Η επίδοση επιταχύνθηκε κατά το δεύτερο τρίμηνο, όταν τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 336 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 22% σε ετήσια βάση. Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,47 ευρώ, ενώ η εξομαλυμένη απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων έφτασε το 15,7%.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 990 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο, έναντι 955 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Στο δεύτερο τρίμηνο διαμορφώθηκαν σε 509 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 6% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 7% σε ετήσια βάση.

Η επίδοση του α' εξαμήνου και η τρέχουσα δυναμική της αγοράς, σύμφωνα με την τράπεζα, υποστηρίζουν την αναβάθμιση του στόχου για τα καθαρά έσοδα από τόκους για το 2026 στα €2,0 δισ.

Τα καθαρά έσοδα από υπηρεσίες αυξήθηκαν στα €251 εκατ. στο β' τρίμηνο, με την Εθνική Ασφαλιστική να ηγείται της αύξησης

Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων αυξήθηκε κατά 9% και διαμορφώθηκε στα 39 δισ. ευρώ, ενώ η καθαρή πιστωτική επέκταση από την αρχή του έτους έφτασε τα 1,8 δισ. ευρώ. Οι εκταμιεύσεις του δεύτερου τριμήνου ανήλθαν σε 3,2 δισ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος τους να κατευθύνεται σε μεγάλες, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Ανάκαμψη καταγράφηκε και στη στεγαστική πίστη, καθώς οι νέες χορηγήσεις αυξήθηκαν κατά 65% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Οι καταθέσεις πελατών ενισχύθηκαν κατά 9%, στα 68,4 δισ. ευρώ, ενώ τα υπό διαχείριση κεφάλαια έφτασαν τα 16,3 δισ. ευρώ, με καθαρές εισροές 1 δισ. ευρώ από την αρχή του έτους.

Η αύξηση των δραστηριοτήτων και η ενσωμάτωση της Εθνικής Ασφαλιστικής οδήγησαν τα λειτουργικά έξοδα στα 490 εκατ. ευρώ, από 436 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Ωστόσο, ο δείκτης κόστους προς έσοδα διατηρήθηκε στο 34% στο εξάμηνο και υποχώρησε στο 31% κατά το δεύτερο τρίμηνο.

Παράλληλα, συνεχίστηκε η βελτίωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων περιορίστηκε στο 2,2%, από 2,6% έναν χρόνο νωρίτερα, ενώ η κάλυψή τους διαμορφώθηκε στο 67%. Το οργανικό κόστος κινδύνου ανήλθε στις 45 μονάδες βάσης.

Ο δείκτης βασικών εποπτικών κεφαλαίων CET1 έκλεισε στο 12,8% και ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων στο 18,6%. Η διοίκηση εκτιμά ότι ο CET1 θα ξεπεράσει το 13% έως το τέλος του 2026, ενώ αναβάθμισε στο 2,2% τον στόχο για το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο.

Η χρηματική διανομή ύψους 494 εκατ. ευρώ από τα κέρδη του 2025 πρόκειται να καταβληθεί στους μετόχους στις 7 Αυγούστου.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα εξαμήνου της τράπεζας, ο διευθύνων σύμβουλος, Χρήστος Μεγάλου, δήλωσε: «Η Πειραιώς επιτυγχάνει κερδοφόρα ανάπτυξη σε ευρεία κλίμακα, και παράγει υψηλές αποδόσεις, διευρύνοντας τις δραστηριότητες των πελατών της, αναπτύσσοντας μια διαφοροποιημένη πλατφόρμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και επενδύοντας στη βελτίωση της παραγωγικότητας με χρήση τεχνητής νοημοσύνης, ενώ παράλληλα διατηρεί ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και χαμηλό προφίλ κινδύνου.

Η συνεχιζόμενη αναταραχή στη Μέση Ανατολή εντείνει την οικονομική αβεβαιότητα σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο. Παρόλα αυτά η Πειραιώς βρίσκεται σε ισχυρή θέση για να ανταπεξέλθει στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Η ανθεκτικότητα της Πειραιώς υποστηρίζεται από τη δυναμική της Ελληνικής οικονομίας, η οποία αναμένεται να διατηρηθεί σε ανοδική τροχιά, υποστηριζόμενη από ένα αξιόπιστο δημοσιονομικό πλαίσιο, τη συνεχιζόμενη εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και τη διαρκή κινητοποίηση επενδύσεων. Η αξιολόγηση της Πειραιώς σε επενδυτική βαθμίδα από όλους τους μεγάλους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης, μετά και την πρόσφατη αναβάθμιση από την S&P, επικυρώνει την πρόοδο που έχουμε σημειώσει και την ισχύ του οικονομικού μας προφίλ.

Η Πειραιώς παρουσίασε ισχυρή επίδοση στο πρώτο εξάμηνο του 2026, επιτυγχάνοντας απόδοση ιδίων κεφαλαίων 16%, με αυξημένα ενσώματα κεφάλαια ανά μετοχή στα €6,3. Το χαρτοφυλάκιο δανείων αυξήθηκε κατά €1,8 δισ., αντικατοπτρίζοντας υγιή ζήτηση σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς, ενώ τα υπό διαχείριση κεφάλαια συνέχισαν να αυξάνονται, χάρη στις ισχυρές καθαρές εισροές. Η επίδοση της Εθνικής Ασφαλιστικής υπερέβη τους στόχους, με τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα να αυξάνονται κατά 7% ετησίως, στα €0,4 δισ. στο πρώτο εξάμηνο.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 4% ετησίως εξαιτίας της ισχυρής ανάπτυξης του ενεργητικού. Τα έσοδα από υπηρεσίες συνέχισαν να κερδίζουν έδαφος, υποστηριζόμενα από την Εθνική Ασφαλιστική, τη διαχείριση κεφαλαίων πελατών, την τραπεζοασφάλιση και τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες, και πλέον αντιπροσωπεύουν το 32% των συνολικών εσόδων, καταδεικνύοντας την επιτυχημένη εξέλιξη της Πειραιώς σε Όμιλο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Διατηρήσαμε ισχυρή πειθαρχία όσον αφορά στη λειτουργική αποτελεσματικότητα και τη διαχείριση κινδύνων και κεφαλαίου. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα διαμορφώθηκε στο 34%, το οποίο αποτελεί το καλύτερο επίπεδο της αγοράς, το οργανικό κόστος κινδύνου στις 45 μονάδες βάσης, ενώ ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 12,8%, διατηρώντας σημαντικό απόθεμα έναντι των εποπτικών απαιτήσεων, και υποστηρίζοντας τους στόχους ανάπτυξης.

Αξιοποιώντας την ισχυρή απόδοση του πρώτου εξαμήνου, επικαιροποιούμε τους ετήσιους στόχους μας. Στοχεύουμε πλέον σε καθαρό περιθώριο επιτοκίου στο 2,2%, δείκτη εσόδων από υπηρεσίες προς ενεργητικό άνω του 0,90%, κόστος κινδύνου στις 60 μονάδες βάσης και στην επίτευξη δείκτη CET1 άνω του 13%. Οι συγκεκριμένοι στόχοι αντικατοπτρίζουν τη δυναμική των δραστηριοτήτων μας και τη συνεχή εστίαση στη βιώσιμη ανάπτυξη, τη συνετή διαχείριση κινδύνων και την κεφαλαιακή ισχύ. Το έργο που επιτελείται το 2026, θέτει τα θεμέλια για την επίτευξη ακόμα υψηλότερων στόχων τα επόμενα χρόνια.

Επιταχύνουμε επίσης τον τεχνολογικό μας μετασχηματισμό μέσω του Newra, του ειδικού κόμβου τεχνητής νοημοσύνης που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την Accenture. Ενσωματώνοντας προηγμένες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης σε όλο τον Όμιλο, στοχεύουμε στη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών, στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των εργαζομένων, στη βελτίωση της λειτουργικής παραγωγικότητας και στην υποστήριξη της βιώσιμης μακροπρόθεσμης ανάπτυξης.

Τέλος, είμαστε περήφανοι για τη βράβευσή μας με πέντε διεθνείς διακρίσεις στα Euromoney Awards for Excellence 2026, συμπεριλαμβανομένης της Καλύτερης Τράπεζας της Ευρώπης για Εταιρική Ευθύνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, καθιστώντας μας την πρώτη τράπεζα που διατηρεί τον πανευρωπαϊκό τίτλο από τη δημιουργία του βραβείου. Είμαστε επίσης περήφανοι που συμπεριληφθήκαμε για έκτη συνεχόμενη χρονιά στην κατάταξη των Europe’s Climate Leaders 2026 των Financial Times. Αυτές οι διακρίσεις έρχονται ως αναγνώριση της αφοσίωσης των ανθρώπων μας και της συνεχής μας εστίασης στην υπεύθυνη τραπεζική, της δημιουργίας βιώσιμης αξίας και του θετικού αντίκτυπου για τους πελάτες μας και την κοινωνία.

Η Πειραιώς εισέρχεται στο δεύτερο εξάμηνο του έτους από θέση ισχύος. Παραμένουμε επικεντρωμένοι στην υλοποίηση των στρατηγικών μας προτεραιοτήτων με πειθαρχία, στην υποστήριξη των πελατών μας και της ελληνικής οικονομίας, στην επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και την τεχνολογία μας και στη δημιουργία βιώσιμης αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μας.»



Πηγή: skai.gr

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