«Νόμοι της καρδιάς»: Αζρά και Γιλντιρίμ δίνουν τη χαριστική βολή στη Νεϊράν - Δείτε trailer

Ένα ακόμα συναρπαστικό επεισόδιο της σειράς «Νόμοι της καρδιάς» θα δούμε σήμερα, Τετάρτη 29 Ιουλίου, στις 14.45, στον ΣΚΑΪ, με μια μεγάλη δικαίωση να φέρνει συγκίνηση. Όμως, οι δοκιμασίες δεν τελειώνουν εδώ...

Ενώ όλα δείχνουν πως η Μελίσα δεν έχει πολλές ελπίδες να βγει το διαζύγιο υπέρ της, την τελευταία στιγμή χάρη στη βοήθεια του Σεργκέν γίνεται η μεγάλη ανατροπή! Οι αποδείξεις της κακοποιητικής συμπεριφοράς του Κοράι είναι αδιάσειστες και τον αναγκάζουν να δεχθεί όλους τους όρους της Μελίσα. Η Αζρά νιώθει υπερήφανη για αυτή τη νίκη, η οποία ανήκει όχι μόνο στη Μελίσα αλλά και σε κάθε θύμα κακοποίησης που τολμά να ζητήσει δικαιοσύνη.

Αργότερα, ο Φαρούκ αποκαλύπτει στον Σεργκέν ότι είναι βαριά άρρωστος και γι’ αυτό επέστρεψε στη ζωή τους. Εν τω μεταξύ, στα γραφεία Αρσέν – Τζεβχέρ καταφτάνει ένα μυστηριώδες κοριτσάκι με τον πατέρα του, ζητώντας απεγνωσμένα τη βοήθεια της Αζρά.

Δείτε αποκλειστικό Sneak Preview εδώ.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

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