ΟΤΕ: Αύξηση 3% του προσαρμοσμένου EBITDA το β' τρίμηνο - Στα 855,8 εκατ. τα έσοδα

Ισχυρή κερδοφορία, με αύξηση του προσαρμοσμένου EBITDA κατά 3,0%, κατέγραψε το β' τρίμηνο του 2026 ο ΟΤΕ, με τη διοίκηση να εκτιμά ότι κινείται σε τροχιά για επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για το σύνολο της τρέχουσας χρήσης.

Πιο αναλυτικά, τα έσοδα το β’ τρίμηνο του 2026 ανήλθαν σε €855,8 εκατ., παραμένοντας ουσιαστικά αμετάβλητα σε ετήσια βάση, καθώς η σημαντική αύξηση των εσόδων από System Solutions, η συνεχιζόμενη ανάπτυξη στην κινητή και οι θετικές τάσεις στη σταθερή, αντιστάθμισαν τη μείωση στα έσοδα από υπηρεσίες διεθνούς χονδρικής, κυρίως λόγω της προγραμματισμένης σταδιακής κατάργησης ορισμένων δραστηριοτήτων. Εξαιρουμένης της επίδρασης του εν λόγω παράγοντα, τα έσοδα διατήρησαν τη δυναμική τους, σημειώνοντας αύξηση 8% σε ετήσια βάση.

Το προσαρμοσμένο EBITDA (AL) αυξήθηκε περαιτέρω στο τρίμηνο, κατά 3,0% σε ετήσια βάση, στα €343,3 εκατ. Το αντίστοιχο περιθώριο διαμορφώθηκε σε 40,1%, έναντι 39,0% το Β’ τρίμηνο του 2025, κυρίως λόγω της αύξησης των εσόδων από υπηρεσίες, υψηλότερων λοιπών λειτουργικών εσόδων – συμπεριλαμβανομένων περίπου €3 εκατ. από πωλήσεις χαλκού – καθώς και των συνεχιζόμενων εξοικονομήσεων, ιδίως στο κόστος προσωπικού και μάρκετινγκ κατά περίπου €2 εκατ. και €7 εκατ. αντίστοιχα.

Τα λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων (EBIT) διαμορφώθηκαν σε €203,3 εκατ., αυξημένα κατά 5,9% σε σύγκριση με έναν χρόνο πριν, κυρίως λόγω αύξησης της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) στο τρίμηνο.

Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία διαμορφώθηκαν σε €156,9 εκατ. στο Β’ τρίμηνο του 2026, μειωμένες κατά 7,7% σε σύγκριση το Β’ τρίμηνο του 2025. Η μείωση οφείλεται κυρίως σε χαμηλότερες πληρωμές για τηλεοπτικό περιεχόμενο στο τρίμηνο, ενώ παράλληλα η Εταιρεία συνεχίζει να επεκτείνει το δίκτυο FTTH καθώς και να αναπτύσσει το δίκτυο 5G Stand Alone (SA), το οποίο υποστηρίζει την υπηρεσία 5G WiFi (FWA).

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές μετά από μισθώσεις διαμορφώθηκαν σε €149,6 εκατ. στο Β’ τρίμηνο του 2026, σε σύγκριση με €160,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, καθώς οι χαμηλότερες επενδύσεις αντισταθμίστηκαν κυρίως από χρονικές διαφορές στις καταβολές φόρου εισοδήματος. Οι Ελεύθερες Ταμειακές Ροές αναμένεται να επανέλθουν σε κανονικά επίπεδα κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026, ενώ η Εταιρεία παραμένει σε τροχιά επίτευξης των στόχων της για το σύνολο του έτους.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου την 30η Ιουνίου 2026 διαμορφώθηκε σε €405,3 εκατ. και αντιστοιχεί σε 0,3 φορές το προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA (AL) σε δωδεκάμηνη βάση. Ομόλογο ύψους €500 εκατ., στα 0,875%, λήγει τον Σεπτέμβριο του 2026. Η Εταιρεία σκοπεύει να αναχρηματοδoτήσει το μεγαλύτερο μέρος από το εν λόγω ομόλογο.

Νεμπής: «Οι επιδόσεις του δεύτερου τριμήνου μας φέρνουν πιο κοντά στην επίτευξη των στόχων για το 2026»

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής, δήλωσε: «Οι επιδόσεις του δεύτερου τριμήνου επιβεβαιώνουν την επιτυχημένη υλοποίηση της στρατηγικής μας και μας φέρνουν πιο κοντά στην επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει για το 2026. H κερδοφορία EBITDA κατέγραψε εκ νέου ανάπτυξη, χάρη στη συνεχιζόμενη δυναμική μας στην κινητή, το FTTH, το FWA, την τηλεόραση, τις ισχυρές μας επιδόσεις στα System Solutions, καθώς και τον συνεχή μετασχηματισμό του λειτουργικού μας μοντέλου. Οι προσθήκες πελατών FTTH, που κινήθηκαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, και η αυξανόμενη διείσδυση του δικτύου οπτικών ινών, επιβεβαιώνουν τα οφέλη από την επέκταση των υποδομών μας και την υψηλή ζήτηση για υπηρεσίες συνδεσιμότητας υψηλής ποιότητας. Παράλληλα, συνεχίζουμε να αποτελούμε σημείο αναφοράς στις τηλεπικοινωνιακές υποδομές. Η πρόσφατη ανάδειξη του δικτύου μας ως “Greece’s Fastest Mobile Network” από την Ookla για δέκατη συνεχή χρονιά αποτελεί ιστορικό επίτευγμα, καθώς είμαστε το πρώτο δίκτυο κινητής στον κόσμο που αναδεικνύεται το ταχύτερο στη χώρα του επί μία δεκαετία. Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει τη διαχρονική υπεροχή του δικτύου μας και τη σταθερή προσήλωση στην παροχή κορυφαίας εμπειρίας στους πελάτες μας.

Σε αυτά τα επιτεύγματα, προστίθενται νέα, χάρη στο ισχυρό χρηματοοικονομικό μας προφίλ και την ηγετική μας θέση στην αγορά. Ειδικότερα, η πρόσφατη αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας του ΟΤΕ σε «A-» από την S&P, μας καθιστά τη μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα με αξιολόγηση στην κατηγορία Α, και αποτελεί αναγνώριση της διαχρονικής ανθεκτικότητας του επιχειρηματικού μας μοντέλου και των μακροπρόθεσμων προοπτικών μας για ανάπτυξη.

Κοιτώντας μπροστά, στόχος μας είναι να εξελιχθούμε σε μια digital first και σταδιακά σε AI native εταιρεία, με παραδειγματική αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, τόσο στο λειτουργικό μας μοντέλο, όσο και στις δικτυακές μας υποδομές. Με την ισχύ και την τεχνογνωσία του Ομίλου Telekom ως ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα, παραμένουμε προσηλωμένοι στην ανάπτυξη, στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας και στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους, τους πελάτες μας και την κοινωνία».

Πηγή: skai.gr

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