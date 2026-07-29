Γαλλία και Ισπανία αντιμέτωπες με τις φλόγες: Οι τελευταίες εξελίξεις από τα πύρινα μέτωπα

Παρά τη σημαντική πρόοδο που σημείωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, η μάχη με τις καταστροφικές πυρκαγιές στη Γαλλία και την Ισπανία παραμένει μακριά από το τέλος της.

Οι αρχές στις δύο χώρες προειδοποιούν ότι η σταδιακή επιστροφή πολύ υψηλών θερμοκρασιών από σήμερα Τετάρτη 29/7, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για νέες επικίνδυνες αναζωπυρώσεις, για τον λόγο αυτό οι επιχειρήσεις επικεντρώνονται πλέον όχι μόνο στην κατάσβεση, αλλά και στη δημιουργία μεγάλων αντιπυρικών ζωνών γύρω από κατοικημένες περιοχές και κρίσιμες υποδομές.

Η εικόνα στη Γαλλία βελτιώνεται, αλλά ο κίνδυνος παραμένει εξαιρετικά υψηλός

Η μεγαλύτερη ανησυχία εξακολουθεί να εντοπίζεται στο διαμέρισμα Ζιρόντ, νοτιοδυτικά του Μπορντό, όπου η τεράστια πυρκαγιά που ξέσπασε τις προηγούμενες ημέρες εξακολουθεί να καίει δασικές εκτάσεις, παρά το γεγονός ότι οι πυροσβέστες κατάφεραν να σταθεροποιήσουν αρκετά τμήματα του μετώπου.



Σύμφωνα με τη σημερινή ενημέρωση των γαλλικών αρχών, περισσότεροι από 2.500 πυροσβέστες, υποστηριζόμενοι από δεκάδες εναέρια μέσα, παρέμειναν όλη τη νύχτα στις γραμμές άμυνας, εκμεταλλευόμενοι τη μικρή πτώση της θερμοκρασίας ώστε να περιορίσουν τις ενεργές εστίες πριν από την αναμενόμενη επιδείνωση των καιρικών συνθηκών.

Η φωτιά εξακολουθεί να απειλεί μεγάλες πευκόφυτες εκτάσεις γύρω από το Le Porge, το Lacanau, το Saumos και τις περιοχές που οδηγούν προς τη χερσόνησο του Cap Ferret, μία από τις σημαντικότερες τουριστικές περιοχές της Ατλαντικής ακτής της Γαλλίας.

Οι δασικές εκτάσεις της περιοχής χαρακτηρίζονται από εξαιρετικά εύφλεκτη βλάστηση, ενώ οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν κατά διαστήματα από τον Ατλαντικό δυσκολεύουν σημαντικά την προσπάθεια περιορισμού των μετώπων.

ALL-OUT FIRE IN EUROPE! Spain and France are ablaze for the second week in a row. pic.twitter.com/mAVz4j2vJ9 — France Safety Travel (@francesafetytra) July 27, 2026

Νέες εκκενώσεις και συνεχείς περιπολίες

Αν και αρκετοί κάτοικοι είχαν αρχίσει να επιστρέφουν στα σπίτια τους μετά τη σχετική ύφεση της φωτιάς, οι αρχές αποφάσισαν από χθες το βράδυ μέχρι και σήμερα να διατηρήσουν σε ισχύ σειρά προληπτικών εκκενώσεων.

Οι τοπικές υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσαν ότι η κατάσταση μπορεί να αλλάξει μέσα σε λίγα λεπτά, καθώς υπάρχουν εκατοντάδες μικρές ενεργές εστίες μέσα στις καμένες εκτάσεις, οι οποίες ενδέχεται να μετατραπούν σε νέα μέτωπα εάν ενισχυθούν οι άνεμοι.

Γι' αυτόν τον λόγο συνεχίζονται οι συνεχείς εναέριες επιτηρήσεις με ελικόπτερα, drones και αεροσκάφη επιτήρησης, ενώ ειδικές ομάδες περιπολούν καθ' όλη τη διάρκεια του 24ώρου για να εντοπίζουν άμεσα πιθανές αναζωπυρώσεις.



Η έκταση της καταστροφής συνεχίζει να μεγαλώνει

Οι νεότερες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για μία από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές που έχει γνωρίσει η Γαλλία τις τελευταίες δεκαετίες.

Η συνολική καμένη έκταση αυξάνεται συνεχώς, ενώ χιλιάδες εκτάρια πευκοδάσους έχουν μετατραπεί σε στάχτη.

Σε πολλές περιοχές καταστράφηκαν αγροτικές εγκαταστάσεις, αποθήκες, βοηθητικά κτίσματα και τουριστικές υποδομές, ενώ οι ζημιές στο φυσικό περιβάλλον θεωρούνται ανυπολόγιστες.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η πλήρης αποκατάσταση των συγκεκριμένων οικοσυστημάτων ενδέχεται να απαιτήσει αρκετές δεκαετίες, καθώς πρόκειται για εκτεταμένα παράκτια πευκοδάση ιδιαίτερα ευαίσθητα στις ακραίες θερμοκρασίες και την παρατεταμένη ξηρασία.

Europe faces two megafires



Spain and France are battling massive wildfires that have forced the evacuation of hundreds of thousands of people. In Spain, two fires merged to form a single large blaze, while in France, the fire in Gironde continues to threaten the Bordeaux region.… pic.twitter.com/KNOm0KeuGV — France Safety Travel (@francesafetytra) July 28, 2026



Μακρόν: «Η μάχη δεν έχει τελειώσει»



Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ενημερώθηκε εκ νέου σήμερα το πρωί από το εθνικό κέντρο διαχείρισης κρίσεων και επανέλαβε ότι, παρά τη σημαντική πρόοδο των τελευταίων ωρών, η κατάσταση εξακολουθεί να απαιτεί τη μέγιστη κινητοποίηση.

Όπως ανέφερε, οι επόμενες ημέρες θα είναι καθοριστικές, καθώς η επιστροφή του καύσωνα μπορεί να ανατρέψει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στα μέτωπα των τελευταίων ωρών.



Οι πυροσβέστες φοβούνται τις υπόγειες και κρυφές εστίες



Σύμφωνα με στελέχη της γαλλικής πυροσβεστικής, το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι πλέον οι μεγάλες φλόγες που είναι ορατές, αλλά οι χιλιάδες υπόγειες εστίες που συνεχίζουν να καίνε μέσα στις ρίζες των δέντρων και στην οργανική ύλη του εδάφους.

Με την άνοδο της θερμοκρασίας, ακόμη και μία μικρή αλλαγή στη φορά του ανέμου μπορεί να προκαλέσει ταχύτατες αναζωπυρώσεις αρκετών χιλιομέτρων μακριά από το κύριο μέτωπο.

Για τον λόγο αυτόν, όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις έχουν λάβει εντολή να παραμείνουν σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ενώ τα γαλλικά αεροσκάφη Canadair πραγματοποιούν συνεχείς προληπτικές ρίψεις νερού σε κρίσιμα σημεία, ακόμη και εκεί όπου η φωτιά φαίνεται να έχει τεθεί υπό έλεγχο.

Παράλληλα δημιουργούνται αντιπυρικες ζώνες βάζοντας φωτιά σε συγκεκριμένες πλευρές, μία μέθοδος που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια με σχετικά ικανοποιητικά αποτελέσματα.



Η Ισπανία παραμένει σε επιφυλακή παρά τη βελτίωση της εικόνας



Ενώ στη Γαλλία η προσοχή επικεντρώνεται στο τεράστιο μέτωπο της Ζιρόντ, στην Ισπανία οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν να εδραιώσουν τα κέρδη που πέτυχαν τις τελευταίες 48 ώρες. Οι αρχές κάνουν λόγο για αισθητή βελτίωση της κατάστασης σε αρκετές περιοχές, ωστόσο τονίζουν ότι ο κίνδυνος απέχει πολύ από το να έχει εκλείψει, καθώς οι εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες που προβλέπονται από σήμερα μέχρι το τέλος της εβδομάδας ενδέχεται να προκαλέσουν νέες αναζωπυρώσεις.



Η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία AEMET έχει θέσει μεγάλο μέρος της χώρας σε αυξημένο συναγερμό, προειδοποιώντας ότι σε αρκετές περιοχές της κεντρικής και νότιας Ισπανίας η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ η υγρασία θα παραμείνει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι πρόκειται για έναν ιδιαίτερα επικίνδυνο συνδυασμό, καθώς ακόμη και μία μικρή εστία μπορεί να εξελιχθεί μέσα σε λίγα λεπτά σε μεγάλη δασική πυρκαγιά.

🔥 Southern Europe is being engulfed by massive wildfires fueled by extreme heat and strong winds, The Independent reports



More than 10,000 people have been evacuated in France, wildfires have scorched over 32,000 hectares in Spain, and in Sicily dozens of people have been… pic.twitter.com/hWNRUIVnsk — NEXTA (@nexta_tv) July 24, 2026



Σταθεροποιείται το μέτωπο κοντά στη Μαδρίτη



Οι καλύτερες ειδήσεις των τελευταίων ωρών προέρχονται από τις περιοχές γύρω από τη Μαδρίτη και την επαρχία Άβιλα, όπου οι πυροσβέστες κατάφεραν να περιορίσουν σημαντικά την εξάπλωση των μεγαλύτερων μετώπων.

Η εικόνα χαρακτηρίζεται πλέον «σταθερή», χωρίς όμως να θεωρείται ασφαλής. Σε αρκετές περιοχές εξακολουθούν να καίνε μικρές ενεργές εστίες μέσα σε χαράδρες και πυκνά δάση, όπου η πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη.

Οι τοπικές αρχές υπογραμμίζουν ότι, αν και ο κίνδυνος για κατοικημένες περιοχές έχει μειωθεί αισθητά, η κατάσταση θα αξιολογείται ανά ώρα, καθώς οι καιρικές συνθήκες παραμένουν εξαιρετικά ασταθείς.

🌍 World Weather News Spain 🇪🇸



Spain is continuing to battle its largest recorded wildfire, and the scale of this disaster is truly staggering.



The out-of-control blaze in Ávila, west of Madrid, has now burned around 500 square kilometres (193 square miles) that's roughly… pic.twitter.com/TJbt0PwDBc — Kernow Weather Team (@KWTWeather) July 29, 2026



Επιστρέφουν σταδιακά οι κάτοικοι



Έπειτα από αρκετές ημέρες αγωνίας, οι πρώτοι κάτοικοι ορισμένων οικισμών έλαβαν άδεια να επιστρέψουν στα σπίτια τους.Ωστόσο, η επιστροφή πραγματοποιείται υπό αυστηρές προϋποθέσεις.

Οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας έχουν ζητήσει από τους κατοίκους να είναι προετοιμασμένοι για πιθανή νέα απομάκρυνση, ενώ παραμένουν σε ισχύ σχέδια έκτακτης εκκένωσης σε περίπτωση αναζωπύρωσης.

Παράλληλα, συνεργεία ηλεκτροδότησης, ύδρευσης και τηλεπικοινωνιών εργάζονται για την αποκατάσταση των ζημιών στις πληγείσες περιοχές, καθώς αρκετά δίκτυα υπέστησαν σοβαρές καταστροφές από τις φλόγες.

Καθώς τα μέτωπα υποχωρούν σταδιακά, γίνεται ολοένα και πιο σαφές το μέγεθος της καταστροφής. Εκατοντάδες αγροτικές εκμεταλλεύσεις έχουν υποστεί ζημιές, ενώ μεγάλες εκτάσεις δασών, βοσκοτόπων και καλλιεργειών έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.



Σάντσεθ: Προτεραιότητα η προστασία των πολιτών



Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, ενημερώθηκε εκ νέου σήμερα για την πορεία των επιχειρήσεων και συνεχάρη τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την τεράστια προσπάθεια που καταβάλλουν εδώ και ημέρες.

Όπως ανέφερε, προτεραιότητα της κυβέρνησης παραμένει η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η ασφαλής επιστροφή των πολιτών στις κατοικίες τους, όταν αυτό επιτρέψουν οι συνθήκες.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ισπανία θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς πολιτικής προστασίας, καθώς η φετινή αντιπυρική περίοδος εξελίσσεται σε μία από τις δυσκολότερες των τελευταίων ετών.

Firefighters in Spain rescued and cooled down a distressed calf as wildfires continued to burn across southern Europe. The animal, exhausted from the intense heat and smoky conditions, was sprayed with water before emergency crews celebrated its rescue. More than 250,000 people… pic.twitter.com/BTPXOxsCBe — CBS News (@CBSNews) July 27, 2026

Ο φόβος των αναζωπυρώσεων

Παρά τη σχετική αισιοδοξία, οι πυροσβέστες εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικοί.

Όπως εξηγούν, αρκετές πυρκαγιές των τελευταίων ημερών έδειξαν ότι μπορούν να αναζωπυρωθούν ακόμη και ύστερα από πολλές ώρες, όταν αυξηθεί η ένταση του ανέμου ή μειωθεί η υγρασία του εδάφους.

Για τον λόγο αυτόν, εκατοντάδες πυροσβέστες θα παραμείνουν στις πληγείσες περιοχές ακόμη και μετά την πλήρη οριοθέτηση των μετώπων, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα οποιαδήποτε νέα εστία.

Οι επιχειρήσεις υποστηρίζονται από δεκάδες drones θερμικής απεικόνισης, τα οποία εντοπίζουν υπόγειες εστίες που δεν είναι ορατές με γυμνό μάτι, επιτρέποντας στις δυνάμεις πυρόσβεσης να επεμβαίνουν πριν αυτές εξελιχθούν σε νέες πυρκαγιές.

Lahbib: «Οι πυρκαγιές αλλάζουν και πρέπει να αλλάξουμε κι εμείς»

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν οι σημερινές δηλώσεις της Ευρωπαίας Επιτρόπου για τη Διαχείριση Κρίσεων, Hadja Lahbib, η οποία προειδοποίησε ότι οι δασικές πυρκαγιές στην Ευρώπη εξελίσσονται πλέον σε φαινόμενα εντελώς διαφορετικής κλίμακας από εκείνα που αντιμετώπιζαν οι αρχές πριν από μία δεκαετία.



Όπως ανέφερε, η κλιματική αλλαγή δεν μεταβάλλει μόνο τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, αλλά και τη συμπεριφορά των ίδιων των πυρκαγιών, οι οποίες εξαπλώνονται ταχύτερα, αναπτύσσουν πολύ υψηλότερες θερμοκρασίες και γίνονται ολοένα δυσκολότερο να περιοριστούν.

Η Επίτροπος υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύει ήδη στην ενίσχυση του στόλου των πυροσβεστικών αεροσκαφών και των ελικοπτέρων του rescEU, ωστόσο επισήμανε ότι αυτό από μόνο του δεν αρκεί.

«Δεν μπορούμε να βασιζόμαστε μόνο στην κατάσβεση. Πρέπει να επενδύσουμε πολύ περισσότερο στην πρόληψη, στη διαχείριση των δασών και στην προετοιμασία των κοινωνιών απέναντι σε ακραία φαινόμενα που πλέον αποτελούν τη νέα πραγματικότητα», τόνισε.

Following Spain's activation of the #EUCivilProtection Mechanism, Europe is standing together to support the response.



🇬🇷 🇮🇹 🇹🇷 6 firefighting planes

🇷🇸 1 helicopter

🇵🇹 🇷🇸 4 ground forest firefighting teams with 174 firefighters and 60 vehicles.



©️ @43grupo_ea pic.twitter.com/4AHkqXc1n8 — EU Civil Protection & Humanitarian Aid 🇪🇺 (@eu_echo) July 29, 2026

Η ίδια υπενθύμισε ακόμη ότι περίπου το 90% των πυρκαγιών στην Ευρώπη συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με ανθρώπινες δραστηριότητες, γεγονός που, όπως είπε, καθιστά κρίσιμη τόσο την ενημέρωση των πολιτών όσο και την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων πρόληψης.

Οι επόμενες 48 ώρες θεωρούνται καθοριστικές



Οι μετεωρολόγοι συμφωνούν ότι η εξέλιξη των πυρκαγιών θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις καιρικές συνθήκες των επόμενων δύο ημερών.

Οι προβλέψεις κάνουν λόγο για νέα άνοδο της θερμοκρασίας, χαμηλή σχετική υγρασία και κατά τόπους ενίσχυση των ανέμων, κυρίως στη νοτιοδυτική Γαλλία και σε τμήματα της κεντρικής Ισπανίας.

Οι ειδικοί προειδοποιούν για τη «νέα γενιά» ευρωπαϊκών πυρκαγιών



Πέρα από την άμεση διαχείριση της κρίσης, οι επιστήμονες θεωρούν ότι τα φετινά μέτωπα σηματοδοτούν μία νέα εποχή για τις δασικές πυρκαγιές στην Ευρώπη.

Οι πυρκαγιές εξελίσσονται πλέον σε mega-fires, με διάρκεια αρκετών ημερών, θερμική ένταση που ξεπερνά τις δυνατότητες των συμβατικών μέσων πυρόσβεσης και ταχύτητα εξάπλωσης που συχνά αιφνιδιάζει ακόμη και τους πιο έμπειρους πυροσβέστες.



Η Γαλλία, η οποία μέχρι πριν από λίγα χρόνια δεν αντιμετώπιζε τέτοιου μεγέθους δασικές πυρκαγιές εκτός της Μεσογείου, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με φαινόμενα που εμφανίζονταν κυρίως στην Πορτογαλία, την Ελλάδα ή την Καλιφόρνια.

Αντίστοιχα, η Ισπανία καταγράφει ολοένα συχνότερα πυρκαγιές που παραμένουν ενεργές επί πολλές ημέρες, απαιτώντας τη συμμετοχή χιλιάδων πυροσβεστών και διεθνούς βοήθειας.



Οι πυροσβέστες μιλούν για μία διαφορετική πραγματικότητα



Αξιωματικοί της γαλλικής και της ισπανικής πυροσβεστικής δηλώνουν ότι οι επιχειρήσεις των τελευταίων ημερών ανέδειξαν τις νέες προκλήσεις που δημιουργούν οι λεγόμενες «πυρκαγιές έκτης γενιάς».

Πρόκειται για πυρκαγιές με τόσο μεγάλη θερμική ενέργεια, ώστε δημιουργούν το δικό τους μικροκλίμα, μεταβάλλουν την κατεύθυνση των ανέμων και παράγουν τεράστιες στήλες καπνού που μπορούν να γίνουν ορατές από εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά.



Η οικονομική και περιβαλλοντική ζημιά θα αποτυπωθεί τους επόμενους μήνες

Πέρα από την τεράστια επιχείρηση κατάσβεσης, οι κυβερνήσεις της Γαλλίας και της Ισπανίας αρχίζουν πλέον να προετοιμάζονται για τη δεύτερη, εξίσου δύσκολη φάση: την καταγραφή των ζημιών και την αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών.

Στη Γαλλία, οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι έχουν καταστραφεί δεκάδες χιλιάδες εκτάρια πευκοδάσους, ενώ οι ζημιές επεκτείνονται σε αγροτικές εγκαταστάσεις, δίκτυα ηλεκτροδότησης, υποδομές ύδρευσης και τοπικό οδικό δίκτυο.

Emergenza #incendi: si combattono i roghi in #Francia, #Spagna e #Portogallo. Le alte temperature aumentano il rischio di fiamme. Crescono le temperature in #Italia con il picco atteso per il fine settimana pic.twitter.com/tMcL2plGiT — Tg2 (@tg2rai) July 29, 2026

Σε αρκετές περιοχές, οι δημοτικές αρχές δεν έχουν ακόμη καταφέρει να προσεγγίσουν όλες τις πληγείσες εκτάσεις, γεγονός που σημαίνει ότι η πλήρης αποτίμηση των απωλειών θα απαιτήσει αρκετές ημέρες.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το οικονομικό κόστος δεν θα περιοριστεί στις άμεσες ζημιές.

Η απώλεια δασικών εκτάσεων, η διάβρωση των εδαφών, η καταστροφή της βιοποικιλότητας και η μείωση της τουριστικής δραστηριότητας αναμένεται να επηρεάσουν τις τοπικές οικονομίες για μεγάλο χρονικό διάστημα.



Οι επόμενες ημέρες θα καθορίσουν την εξέλιξη της κρίσης



Η νέα άνοδος της θερμοκρασίας, σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ξηρασία και τους ενισχυμένους ανέμους, δημιουργεί συνθήκες που μπορούν να οδηγήσουν σε νέες αναζωπυρώσεις ακόμη και σε περιοχές όπου η φωτιά θεωρείται οριοθετημένη.

Για τον λόγο αυτό, χιλιάδες πυροσβέστες, στρατιώτες, εθελοντές και προσωπικό πολιτικής προστασίας θα παραμείνουν σε πλήρη ανάπτυξη καθ' όλη τη διάρκεια των επόμενων ημερών, ενώ τα εναέρια μέσα θα συνεχίσουν τις προληπτικές ρίψεις νερού και τις εναέριες περιπολίες.

Ένα καλοκαίρι που αλλάζει τα δεδομένα στην Ευρώπη

Οι καταστροφικές πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού καταγράφονται ήδη ως μία από τις σοβαρότερες δοκιμασίες που έχει αντιμετωπίσει η νοτιοδυτική Ευρώπη τα τελευταία χρόνια.

Παρά τη σταδιακή βελτίωση της εικόνας στα μεγαλύτερα μέτωπα, οι ευρωπαϊκές αρχές επιμένουν ότι η περίοδος υψηλού κινδύνου απέχει ακόμη πολύ από το τέλος της. Με τον Αύγουστο να βρίσκεται προ των πυλών και τις προβλέψεις να κάνουν λόγο για διαδοχικά κύματα υψηλών θερμοκρασιών, η ανησυχία παραμένει έντονη ότι οι επόμενες εβδομάδες θα συνεχίσουν να δοκιμάζουν τις αντοχές των μηχανισμών πολιτικής προστασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη.



Πηγή: skai.gr

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