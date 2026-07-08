Ρούτε: «Δεν είμαι εδώ για να απαντήσω στα παράπονα της Τουρκίας για την ρητορική της Ελλάδας»

«Αυτή η συμμαχία είναι πιο ενωμένη από ποτέ, ακριβώς επειδή επιτρέπουμε στους συμμάχους ενίοτε να διαφωνούν», δήλωσε ο Μαρκ Ρούτε κατά την ομιλία του στην Άγκυρα στη Σύνοδο Κορυφής των μελών του ΝΑΤΟ, όπου ανέλυσε το πως ακριβώς θα ξοδευτούν χρήματα για τα εξοπλιστικά και την ασφάλεια της Συμμαχίας τα επόμενα χρόνια.

Ενδιαφέρουσα ήταν και η τελευταία ερώτηση που δέχθηκε από μία Τουρκάλα δημοσιογράφο της Haber Global η οποία δήλωσε ευθαρσώς: «Η αντιτουρκική ρητορική συνεχίζεται από την Ελλάδα η οποία επιμένει στις παράνομες δραστηριότητες στρατικοποίησης του Αιγαίου και ο Έλληνας πρωθυπουργός Μητσοτάκης δηλώνει ότι εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ανοιχτή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Πως γίνονται αντιληπτές αυτές οι δηλώσεις της Ελλάδα από τη Συμμαχία;» Ο Ρούτε εξήγησε πως συχνά υπάρχουν διαφωνίες ανάμεσα σε συμμάχους και πως δεν είναι ο ρόλος του να σχολιάζει αυτές τις διμερείς αντιπαραθέσεις, αφήνοντας αναπάντητη την ερώτηση. «Ίσως υπάρχουν διμερείς συζητήσεις. Προφανώς, δεν είμαι σχολιαστής. Είμαι εδώ για να διαφυλάσσω την ενότητα, τουλάχιστον προσπαθώ να κάνω το καλύτερο για να διατηρήσω την ενότητα της συμμαχίας, το οποίο σημαίνει ότι όταν υπάρχουν συζητήσεις ή ενοχλήσεις από τους συμμάχους, δεν σχολιάζω δημόσια. Μπορώ να δω όχι δημόσια κάτι χρειάζεται, αν το κρίνει κάποια από τις χώρες χρήσιμο...», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ δεν θέλησε να σχολιάσει ούτε τις συζητήσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή μεταξύ Άγκυρας και Ουάσινγκτον για τα F-35, λέγοντας πως είναι ένα θέμα που αφορά στις δύο χώρες. Για την Ρωσία ωστόσο δεν δίστασε να αναφέρει πως ο Πούτιν βρίσκεται σε δύσκολη θέση, πως η οικονομία της χώρας βρίσκεται στα τάρταρα και πως ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) κάνει ότι περνά από το χέρι του για να τερματιστεί ο πόλεμος, την ώρα που κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι βρίσκεται στο μυαλό του Ρώσου προέδρου.

Σε ότι έχει να κάνει με τις κλήσεις που δεν είχαν ανταπόκριση του Τραμπ προς τις ευρωπαϊκές χώρες για βοήθεια στις επιχειρήσεις στο Ιράν, ο Ρούτε εξήγησε πως δεν πρόκειται για υπόθεση του ΝΑΤΟ, αλλά για διμερείς διενέξεις των ΗΠΑ με συγκεκριμένες χώρες και πως η απογοήτευση του προέδρου του Τραμπ προς συγκεκριμένα ευρωπαϊκά κράτη είναι θέμα που δεν αφορά τη Συμμαχία. «Στο σύνολό της η Ευρώπη έχει σταθεί στο πλευρό των ΗΠΑ και γι' αυτό η Αμερική συνεχίζει και επενδύει στην Ευρώπη και χρησιμοποιεί τις βάσεις της», δήλωσε.

«Η υπόθεση του Ιράν είναι εκτός ατζέντας του ΝΑΤΟ. Η Συμμαχία έχει στη διακήρυξή της ξεκάθαρη πολιτική θέση σχετικά με το Ορμούζ ή με τα πυρηνικά της Τεχεράνης. Η κάθε ευρωπαϊκή χώρα μπορεί, ωστόσο, ξεχωριστά να στηρίζει αν θέλει τις ΗΠΑ σε αυτές τις επιχειρήσεις».

Πηγή: skai.gr

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