Ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 στο πλευρό του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ για την πρόκριση

Ώρα πρόκρισης για τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά Κύπελλα… Ώρα για… bwinΣΠΟΡ FM 94,6!

Την Πέμπτη (30/07) οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό τους.

Πρώτος ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ που στις 20:45 υποδέχεται την Ντινάμο Κιέβου, στο πλαίσιο του 2ου προκριματικού του Europa League, με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας.

Στις 21:30 η σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού, που φιλοξενεί την Πάκσι, με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του Conference. Στην περιγραφή από το ΟΑΚΑ, ο Βαγγέλης Νεραντζιάς.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα, ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ, μέχρι την ώρα που δίνουμε ασίστ στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις.

ΠΑΟΚ-Ντινάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός-Πάκσι (30/07). Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ! Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.



Πηγή: skai.gr

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