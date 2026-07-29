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Ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 στο πλευρό του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ για την πρόκριση

Την Πέμπτη (30/07) οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό τους

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bwinΣΠΟΡ

Ώρα πρόκρισης για τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά Κύπελλα… Ώρα για… bwinΣΠΟΡ FM 94,6! 

Την Πέμπτη (30/07) οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό τους. 

Πρώτος ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ που στις 20:45 υποδέχεται την Ντινάμο Κιέβου, στο πλαίσιο του 2ου προκριματικού του Europa League, με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. 

Στις 21:30 η σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού, που φιλοξενεί την Πάκσι, με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του Conference. Στην περιγραφή από το ΟΑΚΑ, ο Βαγγέλης Νεραντζιάς. 

Μετά το τελευταίο σφύριγμα, ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ, μέχρι την ώρα που δίνουμε ασίστ στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. 

ΠΑΟΚ-Ντινάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός-Πάκσι (30/07).  Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ! Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: bwin ΣΠΟΡ FM Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ
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