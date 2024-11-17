Στάρμερ: Δεν έχω καμία πρόθεση να συνομιλήσω με τον Πούτιν

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε σήμερα ότι «δεν έχει καμία πρόθεση να συνομιλήσει» με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, δύο ημέρες μετά την τηλεφωνική επικοινωνία του Γερμανού καγκελαρίου Όλαφ Σολτς με τον Ρώσο πρόεδρο, που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στη Δύση.

«Εναπόκειται στον καγκελάριο Σολτς να αποφασίσει με ποιον θα συνομιλεί. Εγώ, δεν έχω καμία πρόθεση να συνομιλήσω με τον Πούτιν», είπε ο Στάρμερ, μιλώντας σε δημοσιογράφους καθ' οδόν για τη σύνοδο κορυφής της G20 που ξεκινά αύριο Δευτέρα στη Βραζιλία.

«Πρέπει να διπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας για να ενισχύσουμε την υποστήριξή μας στην Ουκρανία», πρόσθεσε ο Βρετανός πρωθυπουργός. Το θέμα αυτό βρίσκεται «στην κορυφή» της ατζέντας του για τη G20, στην οποία συμμετέχουν οι μεγαλύτερες ηγέτες του πλανήτη αλλά όχι ο Πούτιν.

Η ερχόμενη Τρίτη θα σηματοδοτήσει τη χιλιοστή ημέρα πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ο Στάρμερ. «Αυτό αντιπροσωπεύει 1.000 ημέρες ρωσικής επιθετικότητας, 1.000 ημέρες θυσίας για τον ουκρανικό λαό και, πρόσφατα, είδαμε βορειοκορεατικά στρατεύματα να συνεργάζονται με τους Ρώσους», συνέχισε.

«Αυτό δείχνει την απελπισία της Ρωσίας, αλλά έχει σοβαρές επιπτώσεις για την ευρωπαϊκή ασφάλεια (...) και για την ασφάλεια του Ινδο-Ειρηνικού», συμπλήρωσε.

«Πρέπει να παρέχουμε πλήρη υποστήριξη (σ.σ. στο Κίεβο) για όσο διάστημα είναι απαραίτητο», πρόσθεσε ο ηγέτης των Εργατικών.

Το τηλεφώνημα Σολτς στον Πούτιν εξόργισε το Κίεβο: ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι τον κατηγόρησε ότι άνοιξε το «κουτί της Πανδώρας», ενώ αντιδράσεις υπήρχαν και από άλλες χώρες.

Σήμερα ο Γερμανός καγκελάριος προσπάθησε να υπεραμυνθεί της απόφασής του τηλεφωνήσει στο Κρεμλίνο λέγοντας πως η τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Πούτιν την Παρασκευή δεν παρείχε καμία ένδειξη μιας αλλαγής στη θέση του Ρώσου προέδρου για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Όπως είπε ο Σολτς, στο τηλεφώνημα επαναβεβαίωσε την ακλόνητη υποστήριξη της Γερμανίας στην Ουκρανία και διαβεβαίωσε πως καμία απόφαση για τον τερματισμό του πολέμου δεν θα ληφθεί χωρίς το Κίεβο.

