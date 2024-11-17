Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι το μπαράζ αεροπορικών επιθέσεων που εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας την Κυριακή δείχνει ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν «δεν θέλει ειρήνη και δεν είναι έτοιμος να διαπραγματευτεί».

Η προτεραιότητα για τη Γαλλία ήταν να «εξοπλίσει, να υποστηρίξει και να βοηθήσει την Ουκρανία να αντισταθεί», είπε ο Μακρόν στους δημοσιογράφους καθώς ετοιμαζόταν να φύγει από την Αργεντινή για να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής των G20 στη Βραζιλία.

Αρνήθηκε να σχολιάσει την κλήση του Γερμανού Καγκελαρίου Όλαφ Σολτς με τον Πούτιν την Παρασκευή, προσθέτοντας ότι οι σύμμαχοι της Ουκρανίας «πρέπει να παραμείνουν ενωμένοι… σε μια ατζέντα για πραγματική ειρήνη, δηλαδή μια ειρήνη που δεν σημαίνει παράδοση της Ουκρανίας».

Όσον αφορά τις εμπορικές συνομιλίες μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του μπλοκ Mercosur, ο Μακρόν επανέλαβε την αντίθεση της Γαλλίας σε μια συμφωνία λόγω ανησυχιών για εισαγωγές γεωργικών προϊόντων από τη Νότια Αμερική που δεν πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Ωστόσο, ο Μακρόν είπε ότι ο Πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέ Μιλέι εξέφρασε επίσης τη δυσαρέσκειά του για τους τρέχοντες όρους της εμπορικής συμφωνίας, που επιτεύχθηκε το 2019 αλλά δεν επικυρώθηκε ποτέ, καθώς η Γαλλία αντιτάχθηκε.

«Βγαίνω από αυτή τη συνάντηση με την πεποίθηση ότι δεν είμαστε ακόμη εκεί και θα ήθελα να καθησυχάσω τους αγρότες μας», είπε ο Μακρόν μετά τη συνάντηση με τον Μιλέι την Κυριακή.

Οι συνομιλίες ΕΕ-Mercosur οδήγησαν τους Γάλλους αγρότες να προγραμματίσουν πανεθνικές διαδηλώσεις από τη Δευτέρα.

