Ο θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεϊ έχει πέσει σε κώμα τις τελευταίες ημέρες, αναφέρουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης, που επικαλούνται ιρανικές πηγές.

Στα τέλη Οκτωβρίου, οι New York Times ανέφεραν πως ο 85χρονος Χαμενεΐ ήταν «βαριά άρρωστος».

Μέχρι στιγμής, η πληροφορία δεν έχει σχολιαστεί από την πλευρά του Ιράν.

🔴 INFO - #Iran : Selon des sources en Iran, le dirigeant Ali Khamenei, âgé de 85 ans, serait tombé dans le coma. pic.twitter.com/G4ZzL7bdaF — FranceNews24 (@FranceNews24) November 16, 2024

Πηγή: skai.gr

