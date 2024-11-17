Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αναφορές σε γαλλικά μέσα ότι ο Αλί Χαμενεΐ έχει πέσει σε κώμα

Τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης επικαλούνται πηγές από το Ιράν. Η Τεχεράνη δεν έχει αντιδράσει στην πληροφορία για την κατάσταση της υγείας του θρησκευτικού ηγέτη

Χαμενεΐ

Ο θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεϊ έχει πέσει σε κώμα τις τελευταίες ημέρες, αναφέρουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης, που επικαλούνται ιρανικές πηγές.

Στα τέλη Οκτωβρίου, οι New York Times ανέφεραν πως ο 85χρονος Χαμενεΐ ήταν «βαριά άρρωστος».

Μέχρι στιγμής, η πληροφορία δεν έχει σχολιαστεί από την πλευρά του Ιράν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αλί Χαμενεΐ Ιράν
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark