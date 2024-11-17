Η Τουρκία αρνήθηκε το αίτημα του Ισραήλ το αεροσκάφος του προέδρου Ισαάκ Χέρτσογκ να χρησιμοποιήσει τον εναέριο χώρο της Τουρκίας για την πτήση του Ισραηλινού προέδρου προς το Μπακού, πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν, προκειμένου να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής για το κλίμα COP29.

Το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu μεταδίδει ότι αξιωματούχοι, τους οποίους δεν κατονομάζει, επιβεβαίωσαν πως οι ισραηλινές αρχές υπέβαλαν αίτημα να διασχίσει το αεροσκάφος του Χέρτσογκ τον τουρκικό εναέριο χώρο εν πτήσει προς την 29η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή.

Ωστόσο, όπως σημειώνει, οι τουρκικές αρχές απέρριψαν το αίτημά του.

Χθες, το γραφείο του ισραηλινού προέδρου ανακοίνωσε ότι ο Χέρτσογκ ακύρωσε για «λόγους ασφαλείας» το προγραμματισμένο ταξίδι του στο Μπακού για να συμμετάσχει στην COP29.

Πηγή: skai.gr

