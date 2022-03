Πέπλο μυστηρίου απλώνεται πάνω από την υπερπολυτελή θαλαμηγό μήκους 140 μέτρων, που είναι αγκυροβολημένη εδώ και μήνες στο ναυπηγείο στη Marina di Carrara, μια πόλη στις ακτές της Τοσκάνης της Ιταλίας.

Όλοι αναρωτιούνται για την ταυτότητα του βαθύπλουτου ιδιοκτήτη, με τις φήμες ότι ανήκει σε Ρώσο ολιγάρχη ή ακόμα και στον ίδιο τον Βλαντίμιρ Πούτιν να έχουν φουντώσει.

«Είναι το μεγαλύτερο γιοτ που έχω δει ποτέ εδώ», λέει στην Guardian η Σούζι Ντιμιτρόβα, η οποία έχει σκάφος στην ίδια μαρίνα. «Υπάρχουν άνθρωποι που το καθαρίζουν όλη την ώρα. Η τελευταία φορά που το είδα να φεύγει ήταν πέρυσι. Όλοι αναρωτιόμαστε ποιος είναι ο ιδιοκτήτης», συμπληρώνει.

«Ανήκει στον Πούτιν»

Το Scheherazade, όπως είναι το όνομά του, βρίσκεται υπό έρευνα από τις ιταλικές αρχές για πιθανούς δεσμούς με Ρώσους στους οποίους έχουν επιβληθεί κυρώσεις. Ακτιβιστές που συνεργάζονται με τον φυλακισμένο Ρώσο ηγέτη της αντιπολίτευσης, Αλεξέι Ναβάλνι, δεν έχουν καμία αμφιβολία ότι το γιοτ ανήκει στον ίδιο τον Ρώσο πρόεδρο.

Η ερευνήτρια δημοσιογράφος Maria Pevchikh και ο ακτιβιστής κατά της διαφθοράς Georgy Alburov, αποκάλυψαν ότι – σύμφωνα με λίστα από τον Δεκέμβριο του 2020 – όλα τα μέλη του πληρώματος είναι Ρώσοι πλην του καπετάνιου.

Ισχυρίστηκαν δε ότι κάποια από τα μέλη του πληρώματος είναι στην πραγματικότητα στελέχη της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας της Ρωσίας (FSO), μια υπηρεσία που διαχειρίζεται την ασφάλεια υψηλόβαθμων αξιωματούχων, συμπεριλαμβανομένου του Πούτιν.

Οι ακτιβιστές, οι οποίοι προέτρεψαν τις ιταλικές αρχές να κατασχέσουν το γιοτ, είπαν ότι οι παραπάνω πληροφορίες αποδεικνύουν ότι το σκάφος ανήκει στον Πούτιν.

«Είναι Ρώσοι κρατικοί υπάλληλοι, στρατιωτικό προσωπικό και ταξιδεύει τακτικά στην Ιταλία για να δουλέψει στο μυστηριώδες γιοτ», έγραψε με νόημα η Pevchikh σε ανάρτησή του στο Twitter.

Have a look at this wonderful yacht called Scheherezade. It’s been talked about for a while. The rumour is it belongs to Vladimir Putin. But there is not much proof, only talks. And that's why it hasn’t been arrested yet. It just sits there in the port of Carrara (🇮🇹). pic.twitter.com/1vnYDREc0Z